İç Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısında görsel şölen
Sivas'ın Zara ile Suşehri ilçelerini birbirine bağlayan Geminbeli Geçidi sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk oldu
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Sivas'ın Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, bugünlerde görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Sonbaharın gelmesiyle İç Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapısı olan geçitte bulunan ağaçlar adeta rengarenk oldu.
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Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu.
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Masalsı manzarayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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Sonbahar renklerinin hakim olduğu geçit, drone ile görüntülendi.
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