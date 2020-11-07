Edvina Sponza'yı aldattığı haberleriyle ilgili İbrahim Kutluay, "Edvina hanımı aldatma gibi bir durum söz konusu olmaz. Çıkan haber doğru değil. Biz Edvina'yla birbirimizi seviyoruz ve değer veriyoruz. Kişisel anlaşmazlıklar yüzünden ayrıldık. Barışırız ya da barışmayız bunu zaman göstericek" dedi.