Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Ibrahimovic yıllara meydan okuyor

Zlatan Ibrahimovic yıllara meydan okuyor. İsveçli efsane futbolcu takımı Milan’ın Atalanta’yı 2-0 yendiği maçta forma giyerek 280 gün sonra sahalara döndü.

Giriş: 27.02.2023 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL
Ibrahimovic yıllara meydan okuyor
HABERTURK.COM

Ibrahimovic, Milan’ın Atalanta’yı 2-0 mağlup ettiği maçta 74’üncü dakikada oyuna girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; İsveçli golcü böylece Alessandro Costacurta’yı geçerek kırmızı siyahlılar adına son 30 yılda forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Milan’la birlikte son olarak geçen sezonun kapanış maçında forma giyen 41 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 280 gün sahalardan uzak kalmıştı.

İbrahimovic maçın ardından yaptığı açıklamada “Burada yalnızca 5 – 10 dakika oynayacaksam evde kalmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Milan’la Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcu ayrıca “Fiziksel olarak iyi durumda olursam birkaç sene daha oynayabilirim” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Bozdağ'dan konut açıklaması
Bakan Bozdağ'dan konut açıklaması
2023 EKPSS taban ve tavan puanları
2023 EKPSS taban ve tavan puanları
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'de korkutan deprem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.