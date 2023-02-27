Ibrahimovic yıllara meydan okuyor

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Ibrahimovic, Milan’ın Atalanta’yı 2-0 mağlup ettiği maçta 74’üncü dakikada oyuna girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; İsveçli golcü böylece Alessandro Costacurta’yı geçerek kırmızı siyahlılar adına son 30 yılda forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Milan’la birlikte son olarak geçen sezonun kapanış maçında forma giyen 41 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 280 gün sahalardan uzak kalmıştı.

İbrahimovic maçın ardından yaptığı açıklamada “Burada yalnızca 5 – 10 dakika oynayacaksam evde kalmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Milan’la Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcu ayrıca “Fiziksel olarak iyi durumda olursam birkaç sene daha oynayabilirim” dedi.

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