Kulüpler yeni sezon planlamasını yaparken en çok transfer konusunda zorluk yaşıyor. Maliyetlerin artması doğal olarak bütçeleri zorluyor. Transferlerin "Dolar" ya da "Euro" cinsinden olması ister istemez yöneticilerin en çok zorlandığı sorun. Süper Lig'in 4 büyüğü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor her sezon olduğu gibi yine en çok gündeme gelen kulüpler. Şampiyon Galatasaray, oturmuş kadrosunu birkaç isimle takviye etmek isterken, Beşiktaş çok fazla oyuncu almak yerine eksik yerleri doldurmak amacında. Yeni bir teknik direktörle yola çıkan Trabzonspor ise transferde söz sahibi olmak istiyor. Bordo-Mavililer ciddi bir kadro revizyonu çalışması içerisinde.

Uzun süredir şampiyonluk heyecanını yaşayamayan Fenerbahçe ise, gündem de yine ön sırada. Başkan Ali Koç, İsmail Kartal’ı göreve getirdikten sonra transfer için kesenin ağzını açtı. Rakiplerine göre daha hızlı davranan Sarı-Lacivertliler 2 yabancı oyuncu ile takımı güçlendirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezon planlamasını yaparken hangi bölgelere kimlerin alınması gerektiğini yönetime iletecek. Kartal’ı yakından tanıyanlar iyi biliyorlar. İsmail Kartal, çok oyuncu almaktan yana değil. Eksik bölgelere nokta atışı yapmak konusunda ısrarlı. Fenerbahçe, kaleci, savunma ve forvete yapacağı takviyelerle transferi kapatacak.

GÖZLER ARDA GÜLER’DE

Fenerbahçe’nin gelecek vaat eden yıldız oyuncusu Arda Güler, yalnız Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en çok konuştuğu isim oldu.

Özellikle İtalya ve İspanya medyasının gündeminde olan, gazetelerin manşetlerini süsleyen Arda Güler’in transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

İspanya’nın hatta Avrupa’nın en önemli takımı Barcelona Arda Güler transferinde öne çıkan takım oldu.

Barcelona’nın teklifini olumlu karşılayan Fenerbahçe yönetimi kararını vermiş gibi gözüküyor.

Bilindiği gibi Barcelona, Arda Güler’in bir sezon daha Fenerbahçe’de oynamasını istiyor. Transfer parasını ise iki aşamada ödemek niyetinde.

Futbol otoriteleri de, Arda’nın Barcelona takımının sistemine uyum sağlayacağı konusunda hem fikir.

Avrupa’da gündem olan 18 yaşında ki Arda Barcelona ile anlaşırsa, Türkiye’den Katalan takımına giden Galatasaray’lı Arda Turan’dan sonra ikinci Arda olacak.

ANADOLU TAKIMLARI ZORDA

Transferin bir başka yüzüne bakıldığında işlerin çok parlak olmadığını görüyoruz.

Anadolu takımlarının tamamı bütçe yetersizliği ile karşı karşıya.

Yöneticiler, 300-350 milyon TL gibi paraya ihtiyaçlarını olduğunu söylüyor.

Yoksa sezonu bitirmelerinin mümkün olmadığını hatta ligde kalmalarının zor olacağını ifade ediyorlar.