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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Çalımbay - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Çalımbay

        Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golünü Jackson Muleka attı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız karşılaşmayı değerlendirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 21:30 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:31
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        İbrahim Yıldız yazdı: Hoş geldin Çalımbay
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        Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte İbrahim Yıldız'ın değerlendirmesi:

        "Burak Yılmaz’ın görevi bırakmasının ardından, 18 yıl sonra yeniden takımın başına geçen Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu Rıza Çalımbay işe galibiyetle başladı.

        Zor bir dönem geçiren Beşiktaş, yönetim sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

        Şenol Güneş’in ardından tecrübesiz Burak Yılmaz’la devam etmek istediler. Beklenen sonuçları alamadılar. Ardından Rıza Çalımbay kurtarıcı isim olarak çağrıldı.

        Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş’in ardından bu tercihini yapabilse belki de bugün farklı şeyler konuşulacaktı.

        Rıza hoca yıllar sonra ilk maçına çıkarken taraftarın büyük sevgi gösterisi ile karşılandı.

        Takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, “ bu kulüp sahipsiz değil, biz varız” diyerek eski- yeni yönetimlere de mesaj verdi bir anlamda.

        Rıza Çalımbay’ın ilerleyen süreçte neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.

        Dar kadroya karşın Sivasspor’u 3 kez Avrupa’ ya taşıyan Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş’a ilaç gibi geleceğinden kimsenin şüphesi yok.

        Futbolculuk yaşamının tamamını Siyah-Beyazlı forma altında tamamlayan Çalımbay, takımın eksik yönlerini ara transferde giderebilirse ( görevde kalırsa) işin rengi değişir.

        Başakşehir karşılaşması Çalımbay kadar takım için de büyük önem taşıyordu.

        Galibiyete büyük gereksinim olduğu bilincinde olan Beşiktaş camiası, yeni bir başlangıç yapma amacındaydı.

        Futbolcular bu duygu ile sahaya çıktılar. İlk yarı istedikleri tempoyu yapamadılar. Rakip oyunu kendi sahasında kabul edince iş zorlaştı.

        Başakşehir kalabalık bir savunma hattı kurmuştu. Oynamaktan çok, oynatmamayı amaçladılar.

        İlk 45 dakika tek şutları yoktu. Beşiktaş’ın üstlerine gelmesini beklediler. Biraz da sert bir oyunla gol yememeyi düşündüler. Karşılaşmanın bitimine doğru “ bizde oynayabiliyoruz” dercesine ortaya

        çıktılar. İlk şutları da 77. Dakika da geldi.

        İlk yarı Necip ve Rosier’le gole yaklaşan Siyah-Beyazlıların çabası sonuçsuz kaldı.

        Bahtiyar’ın sakatlanarak oyundan çıkması, ardından onun yerine oyuna giren Ghezzal ve Salih’in sakatlık yaşaması takım adına şanssızlıktı.

        İkinci yarı farklı bir oyun izledik.

        Rıza Çalımbay yaptığı hamleler ile, oyuna enerji kattı. Ön alan baskısı, mücadele ve fizik gücü üst seviyeye çıktı. Oyun temposu yüksekti.

        Üst üste yakalanan pozisyonlar oyunculara motivasyon olarak özgüven kazandırdı.

        Rebic’in harika pasını gole çeviren Muleka, “ benim asıl yerim santrafor” dedi bir anlamda.

        Bugüne dek daha çok kenarlarda oynayan Muleka, Çalımbay’ın verdiği görevi golle ödüllendirdi.

        Beşiktaş aldığı galibiyetle, moral bulurken gelecek adına da umutlandı."

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