İbrahim Yıldız yazdı: Harika oyun

Fenerbahçe, Slovak takımı Spartak Trnava’yı oynadığı güzel oyunla farklı yendi.

Grup birincisi olarak son 16’ya kalan Sarı-Lacivertliler, mart ayında başlayacak maçlar öncesi büyük moral ve fırsatı da yakalamış oldu.

Yapılacak transferler ile güçlenecek olan Fenerbahçe’nin amaç doğrultusunda büyük şansı olacağını da belirtelim.

Karşılaşmaya hızlı başlayan, oyunu rakip kale önüne yıkan Sarı-Lacivertli takım attığı kadar kaçırdığı goller ile taraftarını fazlası ile mutlu etti.

Maç bitene kadar üstün bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler takım olarak çok istekliydi. Kazanma arzusu ve daha fazla gol atma bilincini içselleştirmişlerdi.

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Hatasız oynadılar. Rakip takım ilk yarı kendi sahasından çıkmakta zorlandı. Orta saha üstünlüğü maçın gidişini etkileyen en önemli faktör olarak dikkat çekti.

Fred’in oluşu, İsmail ve Szymanski’nin daha efektif oynamasında ciddi rol oynadı. Szymanski çok istemesine rağmen istediği golü atamadı. Son vuruşlarda şanssızdı.