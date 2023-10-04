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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray, Avrupa'yı seviyor - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray, Avrupa'yı seviyor

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez geriye düştüğü maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın Manchester United zaferini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 01:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:30
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        İbrahim Yıldız: Galatasaray, Avrupa'yı seviyor
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        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini; Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti.

        Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın Manchester United zaferini kaleme aldı.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        "İngiltere’de Manchester United’i 3-2 yenen Sarı-Kırmızılılar tarihi bir sonuçla, Avrupa macerasını büyük başarı ile sürdürüyor.

        Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım oldu. İlk 15 dakika kurdukları baskı sonucu golü de buldular.

        Karşı karşıya kaldıkları pozisyonlar vardı. Muslera yine kalesinde devleşti.

        Zaha’nın beraberlik golü takıma kazanma inancı aşıladı.

        İkinci yarıya daha güvenli başlayan Galatasaray kendi oyun planını sergiledi.

        İşler iyi giderken, orta sahada kaptırılan top, savunmanın hatası sonucu ikinci gol geldi.

        Ardından Okan Buruk’un yaptığı hamleleri izledik.

        Tam zamanında yapılan değişiklikler oyuna ortak olma adına önemli rol oynadı.

        Kerem’in beraberlik golünde, Barış’ın katkısını da belirtelim.

        Mertens’in düşürüldüğü pozisyonda kazanılan yalnız bir penaltı değildi. Rakip 10 kişi kalmıştı.

        Yıldız golcü, penaltı vuruşunu dışarı attığında büyük hayal kırıklığı yaşandı doğal olarak.

        Manchester United’ın 10 kişi kalması Galatasaray’ın işini kolaylaştırdı.

        Sağ kanadı verimli kullandılar. Rakip savunması zor anlar yaşadı.

        Icardi, orta alanda kaptığı topu başarılı biçimde ceza alanına kadar sürdü, harika bir aşırtma vuruşu ile skoru belirleyen isim oldu.

        Penaltı kaçıran bir gol atan Icardi, savunmaya yardım ederken 3 gollük pozisyonu da önledi.

        Galatasaray adına önemli bir geceydi. Old Trafford’da galip gelmek öyle kolay kolay unutulacak bir sonuç değil.

        Grupta ikinciliğe elde eden Sarı-Kırmızılı takım, her zaman olduğu gibi Avrupa arenasında harika işler yapıyor. İngiltere’de bunu bir kez daha gördük.

        Kaan, Boey ve Kerem müthiş bir oyun çıkardılar.

        Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray’ın üstünlüğü vardı. Gole yakın oynadılar. Net pozisyonlar yakaladılar.

        Okan Buruk, kurguladığı oyun planı ile maçın kazanılmasında büyük rol sahibi oldu.

        Devler Ligi’nde alınan bu sonuç, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri mutlu etti şüphesiz.

        Penaltı kaçıran Icardi’nin oyundan düşmemesi, son ana kadar mücadele içerisinde kalması ne denli önemli bir oyuncu olduğunun göstergesiydi.

        Rakibin çok hızlı oynaması ve seri pasları karşısında yılmayan Sarı-Kırmızılı ekip son ana kadar kazanma adına büyük inanç içerisindeydi.

        Takım olarak disiplinden kopmayan Galatasaray biraz şanslı olabilse skor daha farklı olabilirdi."

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