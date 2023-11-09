Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Yıldız: Kaostan çıkış arayışı - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız: Kaostan çıkış arayışı

        Kulüpler Birliği, Türk futbolunda yaşanan sorunlarla ilgili bugün toplanacak. Toplantıda TFF'nin MHK için yeniden yapılanma önerisi de değerlendirilecek. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, toplantının gündemini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaostan çıkış arayışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk futbolu teknik, taktik, performans, güzel oyun, kalite tartışmalarını bir yana bırakıp hakem hatalarına odaklandı.

        Neredeyse her maçın ardından yapılan eleştiriler giderek “hakarete” vardı.

        Başta yöneticiler ve teknik adamlar sahada ki hakemler ve VAR uygulamalarından yakındılar. Yakınıyorlar.

        Yalnız Süper Lig’de değil alt liglerde de aynı yakınmalar sürüyor.

        Hakemlerin başarısız olduğu, atamaların yanlı ve tutarsızlığı sık sık gündeme geliyor.

        Dürüst, şeffaf ve adil yönetim beklentisi en çok dile getirilen umut olarak manşetleri süslüyor.

        Futbol Federasyonu’na yapılan çağrı da, soruna bir çare bulunması ve kaos ortamından çıkılması isteniyor.

        REKLAM

        Elbette, asıl hedef Merkez Hakem Komitesi.

        Sürekli değişen, ancak aşağı yukarı aynı isimlerden oluşan MHK bir türlü bu çalkantıyı gideremedi.

        Bazı kulüp yöneticileri isim vererek, bazıları bir kentin ağırlığını öne sürerek kanayan yaranın bir an önce durdurulmasını istiyor.

        Tartışmaların alevlendiği, son haftanın ardından Kulüpler Birliği’nin bazı üyeleri acil toplantı talebini Başkan Ali Koç’a iletti.

        Perşembe günü (bugün) yapılacak toplantı da salt hakem hataları değil, bir çok konunun da gündeme alınması bekleniyor.

        Kulüpler Birliği toplantısında, naklen yayın ihalesi, E bilet uygulaması, şampiyonluk gelirlerinin 20 takıma eşit pay edilmesi de masada yer alacak.

        FEDERASYONDAN DEĞİŞİKLİK ÇIKIŞI

        Bilindiği gibi, eleştirileri haklı bulan Futbol Federasyonu Başkanı, MHK konusunda önemli adımlar atılacağını açıkladı.

        Futbolun kalitesini etkileyen, hakem hatalarını gidermek amacıyla MHK’nın yeniden yapılanacağını söyleyen Büyükekşi köklü bir değişim içini 3 maddelik bir yol haritası açıkladı.

        Yeniden oluşturulacak MHK’nın 3 üyesini Futbol Federasyonu , 3 üyesini Kulüpler Birliği belirleyecek. Bir üye ise saygın bir yabancı isimden oluşacak.

        Kaos ortamından çıkış olarak düşünülen bu planla birlikte; hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili tartışmaların giderilmesi amaçlanıyor.

        Bugün yapılacak Kulüpler Birliği toplantısında bu önerinin nasıl değerlendirileceğini hep birlikte göreceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Habertürk Anasayfa