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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Yıldız kaleme aldı: Hakemler ne istiyor? - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız kaleme aldı: Hakemler ne istiyor?

        MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırının ardından maçlara önce çıkmama kararı alan hakemler, TFF ile bir araya geldi ve taleplerini iletti. Habertürk yazarı İbrahim yıldız, hakemler ile TFF'nin yaptığı görüşmenin perde arkasını kaleme aldı ve hakemlerin dört isteğini yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 09:33
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        Hakemler ne istiyor?
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        MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Umut Meler’in, Faruk Koca tarafından yumruklanması olayı gözlerin bir kez daha futbol dünyası üzerine çevrilmesine neden oldu.

        Uzun süredir verdikleri kararlar nedeniyle hedefte olan hakemler, yumruk olayının ardından maçlara çıkmayacaklarını açıkladılar.

        Hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri arasında yapılan görüşmelerin gergin ortamda gerçekleştiğini öğrendik.

        Bu noktaya gelmeden önce, birçok iddia tartışılmıştı.

        -Hakem camiasında gruplaşmalar olduğu, hatta İzmir ile Beylerbeyi grubunun etkinliği dile getirilmişti.

        -Hakem sayısının az oluşu, alt liglerden gelen hakemlerin yetersiz oluşu ve liyakatsizliği de bir başka eleştiriydi.

        -Hakemler arasında akraba ilişkileri sıkça gündeme geldi.

        -Hakem performansları, koşu mesafeleri, seminerlerin verimsizliği giderilemedi.

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        -Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hakem danışmanının, Kocaeli bölgesinden alt liglerden bir ismin olması da yine rahatsızlık yaratmıştı.

        -VAR protokolünün uygulanmadığı, sorumluluk almayan hakemlerin her pozisyonu VAR’a bırakır anlayışının sürekliliği maçları içinden çıkılmaz hale getirdi.

        -Kulüplerin, atamalardan rahatsız oluşu bazı hakemlerin istenmeyen adam ilan edilmesi karşılaşmaların önüne geçti.

        -Bazı hakemlerin gözlemciler tarafından korunduğu atamaları etkilediği görüldü.

        -Sağlık sorunu ve görme bozukluğu yaşayan hakemlerin olduğu öne sürüldü…

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        BÜYÜKEKŞİ HAKEMLERİ DİNLEDİ

        Eski hakemlerden Ali Palabıyık’ın Habertürk TV'de yaptığı açıklamalar ise bir kez daha Büyükekşi’yi hedefe koydu.

        Palabıyık, “Hakem atamalarında son kararın Büyükekşi tarafından verildiğini, hata yapan hakemlerin ise görevine devam ettiğini” söyledi.

        Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, bu iddialar üzerine açıklama yaparak “gerçekle ilgisi yoktur” dedi.

        Tüm bu gelişmelerin ardından cumartesi günü Riva’da önemli bir toplantı gerçekleşti.

        Süper Lig hakemleri, VAR hakemleri, yardımcı hakemler temsilcisi ve A klasman hakemleri temsilcisinin bulunduğu toplantıda, Büyükekşi’ye talepler iletildi.

        Toplantıda hakemlerin yalnız bırakıldığı, sorunlarının göz ardı edildiği, sürekli hatalarının konuşulduğu dile getirildi. Futbol Federasyonu Başkanı eleştirilirken, "Hakemlerin güven duygusunun” yok olduğu vurgulandı. “Yalnız kaldık” endişesinin giderilmesi istendi.

        Varılan uzlaşmanın ardından; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, TFF ve adli mercilerin attığı adımlar sonrası futbol hayatının normale dönmesi için maçlara çıkacaklarını açıklayan hakemlerin dört isteği oldu.

        1- Saha içi ve seyahat güvenliği sağlanmalı.

        2- Şiddet ve darp olaylarında özellikle alt liglerde mağdur olan hakemlerin sağlık ve hukuki ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi.

        3- Disiplin talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması.

        4- TFF ve MHK arkamızda dursun, bizi savunsun.

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