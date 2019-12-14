Geçen hafta Beşiktaş’a karşı 80 dakika 10 kişi oynayarak beğeni kazanan Kasımpaşa maçı kaybetmişti. Son dakika golü ile 3 puanı rakibine veren Kasımpaşa, yeni teknik direktörü ile fark yaratacağını göstermişti o maçta…

Rizespor deplasmanı her takım adına zor bir serüven. Sahasında kolay kolay pes etmeyen bir takım Rizespor. Üstelik sahasındaki son maçlarını kazanan bir ekipti. Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu iyi oyunu sürdürmek ve maçı kazanmak istiyordu. Galibiyete rakibinden daha çok ihtiyacı vardı. Bu anlamda futbolcular özellikle ilk yarı çok istekliydiler. Kazanmak adına takım olarak daha dikkatli ve yardımlaşmayı ilke edinmişlerdi…

Maçta öne çıkan isimler vardı elbette. İki gol atan Koita, başta penaltı olmak üzere yaptığı kurtarışları ile kaleci Fatih ve savunmada Fernandes, Kasımpaşa’nın aldığı galibiyette önemli rol oynadılar…

Bu galibiyetin bir anlam kazanması ve takımın yükselişini sürdürmesi adına, bundan sonraki kalan iki maçın kazanılması çok önemli. Beşiktaş ardından Rizespor maçlarında ortaya koyulan iyi futbolun devam etmesi bekleniyor doğal olarak…

QUARESMA VE KOİTA KALİTE KATIYORLAR

Yeni göreve gelen teknik direktör Tayfur Havutcu’nun takıma artı bir motivasyon getirdiği ortada. Öncelikle savunma sorununu gidermek istiyorlar. Gol yemeden bir maçı kapatmak takıma ayrı bir güven verecektir şüphesiz…

Quaresma ve Koita gibi üst düzey oyuncuların takımda yer alması büyük avantaj. Koita attığı gollerle ne denli iyi bir vuruş ustası olduğunu kanıtladı. İlk golde, topu alışı ve ayak dışı ile ağlara plase vuruşu oldukça güzel ve övgüye değerdi. İkinci gol yine kalabalık savunma önünde sert bir şutla geldi. Koita kendine olan güvenini kazandığında daha yararlı olacaktır…

Kasımpaşa’nın en önemli oyuncusu elbette Quaresma. Futbolunun son yıllarını yaşayan yıldız oyuncu, tecrübesi ile arkadaşlarını diri tutuyor. Soğukkanlı oluşu, topu arkadaşlarını kazandırması, pas oyununu benimsemesi, bencillik yerine organizasyonu başlatan adam olmayı düşünmesi takımı adına büyük avantaj. Beşiktaş’ta oynadığı maçlardaki sinirli halinden çok uzak. Daha çok bir ağabey rolü üstlenmiş görüntü veriyor. Yeter ki, arkadaşları Quaresma’nın futbol düşüncesine ortak olsunlar. Attığı uzun ve ters toplar, adam eksiltme ve araya attığı pasları Rizespor maçında da izledik…

İYİ BİR EKİP OLDUKLARINI GÖSTERDİLER

Kasımpaşa adına lig sanki yeni başladı diyebiliriz. Yeni bir teknik adam ve bunun getirdiği “biz iyi takımız” anlayışı sahaya yansıyor. Sakat oyuncuların düzelmesi ile ideal takım kurgusu gerçekleştiğinde Kasımpaşa yine üst sıraları zorlayacak bir kimliğe bürünecektir. Ocak ayında yapılacak takviyeler bu takımı hak ettiği noktaya getirecek şüphesiz…

Karşılaşmadan söz etmek gerekirse, ilk 45 dakika oyun üstünlüğünü elde eden Kasımpaşa, geniş alanda oynamak yerine dar alanda paslaşmayı yeğledi. Teknik oyuncularının olması kendileri adına bu oyun için yeterliydi. Buldukları iki gol takıma özgüven kazandırdı.

İkinci yarı ev sahibi takım tüm riskleri alarak, seyircinin de desteği ile baskı kurdu. Pozisyonlar da buldular. Kazandıkları penaltıyı değerlendirebilseler belki de maçın hikayesi başka olabilirdi. Kaçan bu penaltı maçın kırılma anı oldu diyebiliriz. Bu atışta kaleci Fatih’in başarısı da ayrıca dikkat çekti. Rizespor’un direkten dönen bir topu da göz ardı edilmemeli…

HAVUTCU’NUN HAMLELERİ YERİNDEYDİ

Kasımpaşa, galibiyeti koruma içgüdüsü ile fazla sahasına kapandı. Topla çıkmak, pas yapmak gibi olması gerekenleri bu dakikalarda yapamadılar. Teknik direktör Tayfur Havutcu, maçın son bölümünde yaptığı hamle ile oyunu dengeledi. Forvet oyuncularını kenara alıp, orta sahayı güçlendirdi. Topa sahip olarak, rakibin presini kırmak istedi. 10 kişi kalan Rizespor, 3. golü yemekten kurtulamadı…

İlk yarısı daha tempolu ve futbol adına güzel bir maçtı. İkinci yarı oyun çok durdu. Sarı kartların çokluğu, kırmızı kart ve penaltının yaşandığı son bölüm kalite olarak daha vasattı…

Sahasında zor kaybeden bir takımı farklı yenmek ve 3 puan almak öyle kolay bir iş değil. Bunu Kasımpaşa başardı. İyi oyundan çok taktiksel bir başarı da vardı elde edilen sonuçta…