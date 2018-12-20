Türkiye Kupası’nda tur atlayan Fenerbahçe, Giresunspor’a attığı gollerle şov yaptı!...

Sezon başından bu yana aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı-Lacivertliler, kupa maçında ortaya koyduğu oyunla şaşırttı…

İlk maçı 1-0 galip kapatan Fenerbahçe, deplasmanda neler yapacak diye merak ediliyordu…

Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle birlikte umutların arttığı bir ortamda alınan bu farklı galibiyet, gelecek için büyük moral oldu…

Ersun Yanal ilk maçında BB Erzurumspor’la berabere kalmıştı. Giresun deplasmanı bir anlamda takımın nasıl bir düzen içerisinde oynayacağının testi oldu…

Ofans bir oyun anlayışını benimseyen Ersun Yanal, 90 dakika süresince takımını farklı dizilişlerle denedi Giresun karşısında…

Maça 3-5-2 dizilişi ile başlayan Yanal hoca, bir ara 4-4-2’yi denedi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 bittiğinde oyun her iki takım adına ortada geçti…

Soldado’nun attığı gol, klas bir aşırtma vuruşla geldi. Ardından yenilen gol de savunmanın büyük hatası vardı. Stoperler göbeği bomboş bırakmıştı…

İKİNCİ YARI İYİ OYNADILAR

İkinci yarıya Valbuena değişikliği ile başladı Sarı-Lacivertliler. Barış’ı kenara alan Ersun Yanal bu değişiklik kararında haklıydı. Barış, çok top kaybediyor. Top taşıyamıyor. Bir süredir bu oyuncu ciddi performans düşüklüğü yaşıyor. Verilen fırsatı daha iyi kullanmalıydı. Büyük umutlarla transfer edilen Barış, her geçen gün geriye gidiyor. Öncelikle top tutma sorunu var. İleri oynamayı seviyor. Biraz daha garanti pas yapmayı denemeli…

Ersun Yanal, ikinci yarı kafasında şekillendirdiği dizilişi sahaya yansıttı. 4-3-2-1’e döndü. Bu anlayış sahaya olumlu yansıdı. Ev sahibi takım sahasından çıkmakta zorlandı. Topun daha çok Fenerbahçe’de kaldığı bir 45 dakika yaşandı. Pas oyununu iyi yaptılar. Hata yapma oranları düştü. Topla oynama oranı %70 Sarı-Lacivertlilerin lehineydi…

Böyle olunca oyunu istedikleri gibi yönlendirdiler. Ağır saha ve sürekli yağan yağmura karşın yardımlaşma ile istedikleri gibi oynayarak goller buldular…

Atılan 5 gol azımsanacak bir skor değil elbette. Bu maça kadar doğru dürüst bir galibiyet alamayan Sarı- Lacivertlilerin skoru 5 yapması taraftar sevindirdiği kadar futbolcuları da gelecek maçlar adına motive etti şüphesiz…

Ersun Yanal, ikinci yarı dizilişini bundan sonra ki karşılaşmalarda da deneyecektir. Önemli olan topa daha çok sahip olma ve pozisyon üretme. Bu anlayış istenilen sonucu getirebilir. Tek sorun, savunma arkasına atılamayan toplar. İlk yarı hiç çalışmayan kenarlar ikinci yarı iyi iş gördü. Ortaların her iki kanattan gelmesi, golcüleri rahatlatacak. Giresunspor, kalabalık bir savunma dizilişi ile fırsat vermek istemedi. Bu duvarı geçip 5 gol atmak önemliydi. Fenerbahçe bunu başaracak kapasitede olduğunu gösterdi…

Şurası bir gerçek, rakip Giresunspor bir alt ligde oynuyor. Fark doğal gibi gelebilir. Ancak, Fenerbahçe gibi puan sıralamasında son sıralara demir atan bir takımın aldığı sonuç önemlidir… Skoru bu açıdan değerlendirmek doğru olur…

Bir başka gerçek ise, Valbuena farkı. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin. Bu işi iyi biliyor. Sıkışan oyunu açma, duran topu kullanma ve kenar ortalarda oldukça başarılı…

Uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan Mehmet Ekici attığı iki golle kendi adına büyük moral ve özgüven kazandı. Biraz daha güçlenirse daha iyi işler yapacaktır…

FERDİ IŞIK VERDİ. HASAN ALİ HER YERDE BAŞARILI

Genç Ferdi’den söz etmek gerekirse, oyuna sonrada girmesine karşın tekniğini gösterdi. Futbol altyapısı ortada. Hatasız oynuyor. Tek top oynamayı seviyor. Seri bir oyuncu. Barış’a verilen şans bu oyuncuya tanınırsa Fenerbahçe büyük bir değer kazanacaktır…

İkinci yarı Mehmet Topal’ın yerine forma giyen Hasan Ali için bravo demek doğru olur. Tam bir görev adamı. Sol bek bu oyuncunun, sağ açıkta nasıl başarılı olduğunu gördük. Tam bir dinamo. Sahanın her yerinde, hatasız oynaması tek kelimeyle müthiş…

Şimdi Fenerbahçe’nin son bir maçı kaldı. Antalyaspor karşılaşması ile devreye nokta koyacaklar. Bundan sonrası, yapılacak transferlerle daha da netleşecek… Ersun Yanal’lı Fenerbahçe’yi değerlendirmek için sezonun ikinci yarısını bekleyelim…