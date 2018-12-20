Giresunspor Fenerbahçe MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ - Giresun'da gol yağmuru! Fenerbahçe turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 5-2 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, son 16 turuna yükseldi. Geçtiğimiz hafta göreve gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise ilk galibiyeti almış oldu.

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Soldado, 49 ile 55. dakikalarda Mehmet Ekici, 73. dakikada Mehmet Topal ve 89. dakikada Diego Reyes kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 14. dakikada Said Id Azza ve 68. dakikada penaltıdan Volkan ile geldi.

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GİRESUNSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 5 (7' Soldado, 49', 55' Mehmet Ekici, 73' Mehmet Topal, 89' Diego Reyes | 14' Said Id Azza, 68' Volkan)

GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Uğur Arslan, Ferhat Görgülü, Kağan Miray, Volkan Okumak, Said Id Azza, Emre Uğur, Bahadır Erol, Alperen Aydın, Çağlar Birinci, Zeni Husmani

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar

FENERBAHÇE: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MAÇTAN POZİSYONLAR

İLK YARI:

7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada Husmani’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Said Idazza kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada Skerter’in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado'nun aşırtma şutu auta gitti.

İKİNCİ YARI

49. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

55. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3

68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3

73. dakikada sol kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal'ın şutu filelerle buluştu. 2-4

89. dakikada Hasan Ali kaldırım'ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5

STAT: Giresun Atatürk

HAKEM: Suat Arslanboğa