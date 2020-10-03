Fenerbahçe geniş bir kadro kurdu. Güven veren yetenekli oyuncular alındı.

Her maç biraz daha üstüne koyarak devam ediyorlar. Umut veren bir görünüm var.

Erol Bulut, Karagümrük karşısına "ideal" diyebileceğimiz bir 11’le çıktı. Yedek kulübesine bakıldığında aynı kaliteye sahip oyuncu topluluğunu görmek mümkün.

Kısacası kadro sıkıntısı yok.

Üstelik fazlası var.

Sorun da burada başlıyor.

Bu kadar iyi bir kadrodan takım bütünlüğü yaratmak mümkün mü?

Bunu gerçekleştirecek kişi ise elbette teknik direktör Erol Bulut.

Bu anlamda Erol hocanın işi zor.

Alınacak her kötü sonuç Erol Bulut’a yazılır.

Bunun altını çizdikten sonra, Karagümrük maçının analizini yapmak doğru olur.

Süper Lig’in yeni takımı Fatih Karagümrük, yıllar sonra vitrine çıktı. Vefa’daki toprak saha günlerini iyi bilen biri olarak Karagümrük’ün başarısını takdir etmek gerekir. Bir semt takımının Süper Lig’de olması yadırgansa da bir başarı hikayesini de ortaya koyuyor.

Yaptıkları transferler, mücadele gücü, oyuna asılmaları tüm ön yargıları kırdı elbette. Bir üst lige çıkan her takım için “işleri zor, geldikleri giderler” yargısı Karagümrük için söylenemez. İyi bir takım yapmışlar. Bu sezonun en sürpriz takımı olacaklarını belirtmekte yarar var.

Fenerbahçe, 75 dakika iyi oynadı. Daha derli toplu bir görünüm içerisindeydiler. Oyuncu grubunun teknik özellikleri ön plana çıktı. Ayağa iyi top yapan, futbol aklı olan bir takım olmuşlar. En önemli avantajları ise kulübü tanıyan, Fenerbahçe kültürünü içselleştirmiş Gökhan ve Caner’in sahada olması.

İlerleyen yaşlarına rağmen, görevlerini eksiksiz yapan, arkadaşlarını oyununda tutan ve işlerini ciddiye alan bu ikili sarı-lacivertlilerin en büyük kazancı şüphesiz.

DOĞRU OYUNCULAR ALINDI

Yeni oluşan kadronun bir önemli özelliği ise her pozisyonda doğru oyuncuların olması. Geçen iki sezon ciddi sorunlar yaşayan Fenerbahçe bu kez tam nokta atışı yapmış. Üstelik, yedek kalan oyuncular da en az ilk 11 de oynayanlar kadar yetenekli.

Valencia, Samatta, Thia 3’lüsü henüz tam olarak hazır değiller. Fiziksel güçsüzlük yanında organizasyon sorunu yaşıyorlar. T zamana ihtiyacı olduğu bir gerçek.

Zaman içerisinde çok daha üstün performans gösterecekleri ortada. Takıma yeni katılan Cisse, oyuna sonradan girebilecek ve skor alabilecek özelliklere sahip.

Fenerbahçe’nin yumuşak karnı orta saha. Sosa, Gustavo, Ozan vazgeçilmez oyuncular. Ancak, Sosa’nın 90 dakikayı çıkaracak gücü henüz yok. Ne yazık ki, Sosa kalitesinde bir başka oyuncuda kadroda bulunmuyor.

Mert Hakan, büyük takıma gelmenin sendromunu yaşıyor. Onun da zamana ihtiyacı olduğu ortada.

Sarı-Lacivertliler bu kez kadro mühendisliğinden tam not aldı. Transfer kapanana kadar 1-2 oyuncu daha alacakları anlaşılıyor.

Bu kadronun şampiyon olmasını beklemek gerçekçi olur.

DEĞİŞİKLİKLER YANLIŞTI

Karagümrük galibiyetinde önemli rol oynayan Samatta iki gol atarak dikkatleri çekti.

Ancak kaleci Altay kurtardığı penaltı dışında çok önemli bir hamle daha yaparak rakibe gol izni vermedi. Altay, kazanılan 3 puanda ciddi pay sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerin 10 kişi kalınca bocalaması, telaşlanması, topu kullanamayışını Erol Bulut’ta görmüştür.

Sanırız, Erol hoca yaptığı değişikliklerden hoşnut değil. Özellikle Sosa’nın oyundan alınmasıyla orta alan üstünlüğü tamamen kaybedildi. Topu oyunda tutan bir başka oyuncu yoktu ne yazık ki…

Özetle Fenerbahçe iyi bir takım kurmuş. Önemli olan bu oyunculardan takım bütünlüğü yaratabilmek.

İlerleyen haftalar da daha iyi bir performans ve üretim beklemek mümkün…