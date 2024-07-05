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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak’taki bir sitede önceki gün, fabrikada işçi olan Selahattin K. (45), eşi Semiha K. (39) ile çocukları Y.K. (14) ve İ. K.’yi (17) tabanca ile vurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA YAKALANDI DHA'da yer alan habere göre yaralanan anne ve çocukları çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KIZINA İSTİSMARDAN YARGILANIYOR Emniyetteki sorgusu alının şüphelinin daha önce kızı Y.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

ANNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 2023 yılında rehber öğretmeninin hal ve hareketlerinden şüphelenerek Y.K. ile konuşmasıyla ortaya çıkan olayın ardından anne Semiha K.’nin kızını da yanına alıp adliyeye gittiği, eşinin 2021 yılından beri çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtip suç duyurusuna bulunduğu ifade edildi. REKLAM

KÜÇÜK KIZ İSTİSMARI ANLATTI Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.K’nin uzman pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. Küçük kız, babasının kendisine yönelik cinsel içerikli davranışlarını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı.

"BANA İFTİRA ATIYOR" DEDİ Uzmanların değerlendirmelerinde, küçük kızın yaşadığı olaylar karşısında gösterdiği psikolojik tepkiler ile anlatımlarının uyumlu olduğuna kanaat getirildi. Selahattin K. ise kendini, ‘Arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediğim için bana iftira attı’ diyerek savunduğu öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMAR DURUŞMASI ERTELENDİ Dosyayı inceleyen Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, ‘Şüpheli her ne kadar atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de dosyaya alınan mağdur beyanını destekler nitelikteki tanık anlatımları, mağdurun tutarlı ve istikrarlı anlatımları ve içerisinde bulunduğu ailevi durumun iftira atmasını gerektirecek nitelikte olmadığı’ ifadelerine yer verdi.

47 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR Savcı hazırladığı iddianamede Selahattin K.’nin ‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili ilk duruşmanın bugün Gebze 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği, ancak dün yaşanan olay sebebiyle duruşmanın ertelendiği bildirildi. Şüpheli Selahattin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.