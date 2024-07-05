Meteoroloji'den 14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Batıda sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, doğuda 2 ila 5 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalması, batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Rüzgarın, İç ve batıda kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.