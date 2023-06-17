İbrahim Yıdız: İrfan'dan altın vuruş!

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, A Milli Takım'ın Leton'ya galibiyetini kaleme aldı.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

"Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Letonya’yı son anda atılan golle yenmeyi başardık.

Maç fazlası ile grupta ilk sıraya yükselen, Milli Takımımız pazartesi günü Galler ile oynayacak.

Ermenistan’ın Galler’i yenmesi ise gecenin sürprizi oldu.

Rakibimiz Letonya, fizik gücü yüksek bir takım. Mücadeleci bir oyun sergilediler. Yüksek toplarda etkililer.

Zaman zaman zor anlar yaşadık. Özellikle savunma da sıkıntılar yaşandı. Yediğimiz goller de yaptığımız hatalar dikkat çekti.

Letonya, hızlı top kullanan bir takım. Kalemize çok çabuk geldiler. Orta sahamızı rahat geçtiler.

Bu tür bir takıma karşı, teknik becerisi yüksek oyuncularımızla daha farklı bir oyun ortaya koymamız beklendi.

Rakibin hızlı oyunu karşısında telaşlandığımız anlar oldu.

Top daha çok bizim ayağımızda olmasına karşın istediğimiz oyunu sergileyemedik.

Şunu kabul etmek gerekir ki, orta alan ve savunmanın dikkatsizliği sonucu 4-5 net gol pozisyonu verdik.

Buna karşın yetenekli oyuncularımızın bireysel çabaları ile baskıyı çabuk kırdık.

İlk kez Milli formayı giyen Abdülkerim, bir topu çizgiden çıkardıktan sonra takımın ilk golünü de atmayı başardı.

Aslında çok yetenekli oyuncu gurubuna sahibiz. Ancak, motivasyon bir yana takım oyunu olarak zayıf kaldık.

Sonuç bizim adımıza çok iyi olmasına karşın oyun olarak vasatın üzerine çıkamadık.

İşin en ilginç yanı, Letonya 10 kişi kaldıktan sonra kalemizde tehlikeli oldu.

90+4’de de beraberlik golünü buldular.

Arda’nın yerine oyuna giren Barış etkili bir oyun sergiledi.

Çok zor durumda yaptığı orta galibiyeti getiren golünde pası oldu.

İrfan Can buluştuğu ilk topla golü de attı. İrfan’ın ender kafa vuruşlarından birisinin gol olması galibiyeti getirdi.

Guruptan iki takımın şampiyonaya gidecek olması, alınan bu sonuçla umudumuzu büyük oranda arttırdı."

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