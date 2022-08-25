İbrahim Tatlıses hastane odasında türkü söyledi

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Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ekipler, minibüste sıkışan Tatlıses'i kurtardı. Ünlü türkücü, vinç yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANE ODASINDA TÜRKÜ

Polat Yağcı, kendisi için hastane odasında 'Ağrı Dağın Eteğinde' adlı türküyü seslendiren Tatlıses'in o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Yağcı, gönderisinde, "Allah’a çok şükür... İbrahim Tatlıses, sevenlerinin duası ve sevgisiyle her zaman olduğu gibi şu an da gayet iyi. Arayan, soran, merak eden herkesten Allah razı olsun..." ifadelerine yer verdi.

Ünlü türkücünün hayranları da Polat Yağcı'nın paylaşımına, "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.