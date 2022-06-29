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İbrahim Tatlıses: Sol elim tutmuyor - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses: Sol elim tutmuyor

İsrail'de sahne alan İbrahim Tatlıses, konserde sağlık durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. 70 yaşındaki ünlü türkücü, "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım" şeklinde konuştu

29.06.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • İsrail’de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Batı Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahneye çıkan Tatlıses, genci, yaşlısıyla binlerce İsraillinin ilgi gösterdiği konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

    Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını eğlendirdi.

    Sahnede hayranlarını selamlayan Tatlıses, İbranice “Şalom” (selam) ve Arapça “Şukran ya ayni” (teşekkürler gözüm) ve “Behibbikum” (sizi seviyorum) sözleriyle onlara seslendi.

  • "SOL ELİM TUTMUYOR"

    Sağlık durumuna da işaret eden ünlü türkücü, "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

    İsrailli dinleyicilerin, sözleri Türkçe olmasına rağmen Tatlıses’in seslendirdiği şarkıların nakaratlarına başarıyla eşlik etmesi de dikkat çekti.

    2003 yılında İsrail’de verdiği konsere katılan ileri yaştaki hayranları, yaklaşık 20 yıl sonra tekrar İsrail’e gelen Tatlıses’i yine yalnız bırakmadı. İsrailli sevenleri, Tatlıses’e olan hayranlıklarını ifade etti.

  • O AÇIKLAMALARA SESSİZ KALMADI

    Öte yandan İbrahim Tatlıses'in, Babalar Günü'ndeki "Baba candır, babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajı oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki gerilimi yine artırmıştı.

    Ünlü türkücünün bu sözüne Sara, sert yanıt vermişti. Bunun üzerine ise İbrahim Tatlıses, açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına kayıtsız kalmamıştı.

  • "HANGİ BABALARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN?"

    Adalet Sara, Babalar Günü'nde, "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak, göndermede bulunmuştu.

  • "7 TANE DÜKKAN BATIRDI!"

    Eski eşinin paylaşımın ardından ünlü türkücü, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Adalet Sara'yı da eleştiren Tatlıses, "45 senedir ayrılmışım, 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna yedi dükkan verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem. Ben Adalet Hanım'dan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz…" demişti.

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