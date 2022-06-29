"ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM!"

Zehir zemberek sözlerini sürdüren Tatlıses, "Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı? Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum’dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞİRKETİN KASASINI BOŞALTTI"

Oğluyla ilgili şoke edici iddialarda bulunan Tatlıses, "Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanete uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşalttı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Neden benim ellerim kasılıyor, ‘hep içime atıyorum’ diye. Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun." şeklinde konuşmuştu.