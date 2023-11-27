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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu hayatını kaybetti 

        İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı, yaşamını yitirdi. Tatlıses, acı haberi "Ailemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:55
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        Amcasının oğlunu kaybetti 
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        İbrahim Tatlıses, aldığı bir haberle sarsıldı. Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Değerli amcaoğlu Mehmet Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

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        #İbrahim Tatlıses
        #Mehmet Tatlı

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