İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı, yaşamını yitirdi. Tatlıses, acı haberi "Ailemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurdu
Giriş: 27.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:55
İbrahim Tatlıses, aldığı bir haberle sarsıldı. Tatlıses'in amcasının oğlu Mehmet Tatlı, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Değerli amcaoğlu Mehmet Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.