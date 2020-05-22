Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün oğlu Ömer Kutluay ile birlikte Bebek'teki bir kuaförde objektiflere yansıdı.

Oğlu ile saçlarını kestiren Kutluay'ın koronavirüs salgınına karşı maske takarak önlem aldığı görüldü. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan İbrahim Kutluay, arabasına binerek hızla oradan uzaklaştı.