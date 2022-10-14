Sabah alışverişi

Birlikte mağazaları dolaşan çift, objektiflere yansıdı. Kutluay ve Sponza, öğle saatlerinde de kendi araçlarıyla AVM'den ayrıldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Günün erken saatlerinde ayrı ayrı alışveriş merkezine gelen İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti, ardından bir araya geldi.

"BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.

İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.