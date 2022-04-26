"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

"İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna yanıt veren Şener, "Kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim." demişti.