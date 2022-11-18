İbrahim Kutluay'a yoğun ilgi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, dün Ataşehir'deki bir sergi açılışında boy gösterdi.

Türkiye'de ilk kez görücüye çıkan Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupasının önünde gazetecilere poz veren Kutluay, sergiyi gezerken genç basketbol severlerden yoğun ilgi gördü.

Bu ilgiye kayıtsız kalmayan İbrahim Kutluay, hayranlarıyla hem basketbol oynadı hem de fotoğraf çektirdi.

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