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İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti: Her şey yolunda, mutluyuz

Önceki gün Etiler'de görüntülenen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, muhabirlere, "Her şey yolunda, mutluyuz" demekle yetindi

20.10.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti: Her şey yolunda, mutluyuz - Magazin haberleri
"Her şey yolunda, mutluyuz"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Geçtiğimiz ay birlikteliklerinin 10. yılını kutlayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gün Etiler'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

"HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ"

İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kutluay ile Sponza, gazetecilere, "Her şey yolunda, mutluyuz" demekle yetindi. İkili, ardından otomobillerine binerek, oradan uzaklaştı.

"BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.

İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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