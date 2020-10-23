İbrahim Kalın ve Ömer Çelik'ten Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Berlin'in en köklü camilerinden olan Mevlana Camisine 150 polis tarafından sabah namazı esnasında yapılan baskını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerini ileten Kalın, "Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığı ve Almanya Anayasasının 4. Maddesi tümüyle ihlal edilmiştir. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN KINAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır." dedi.

Çelik, "Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır." dedi.