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6 yaşındaki İbrahim'in traktör üzerindeki oyunu faciayla bitti!

Şanlıurfa'da, 6 yaşındaki İbrahim'in traktör üzerindeki oyunu faciayla sonlandı. İddiaya göre, el freninin boşa düşmesi ile devrilen traktörün altında kalan İbrahim, hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 20.06.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
İbrahim'in traktör üzerindeki oyunu feci bitti!
DHA

Şanlıurfa'da, devrilen traktörün altında kalan İbrahim Samgar (6) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Harran ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde babasına ait traktörün üzerinde oyun oynayan İbrahim Samgar, el freni boşa düşünce hareket ederek devrilen aracın altında kaldı.

Çocuğu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan İbrahim Samgar, ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocuk, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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