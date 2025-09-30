İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen: "18 binden fazla öğrenciye burs sağladık"

IC Hotels Santai Family Resorts ev sahipliğinde, İbrahim Çeçen Vakfı ve Gastronomi Birliği Derneği iş birliğinde, gençleri profesyonel mutfakla buluşturan özel bir gastronomi gecesi gerçekleştirdi.

Bu gecede Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen 13 gastronomi bölümü öğrencisi, IC Hotels Santai’nin Yönetici Şefi Murat Bayraktar’la birlikte mutfağa girdi. Hazırlanan yemekler Türk gastronomisinin önemli eserlerinden biri olan, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler kitabındaki reçetelerle hazırlandı. Hazırlanan lezzetleri özel bir sunumla misafirlerle buluşturan 24 genç yeteneğin senkronize sunumu ise yaratıcılıkla birleşerek misafirlere benzersiz bir deneyim yaşattı.

GÜNSELİ ÇEÇEN: “ZİRVENİN ŞEFLERİ BİR DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ”

“Bizim için etki yaratmak yalnızca bugünü iyileştirmek değil; geleceğe kalıcı bir miras bırakmak” diyen İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, düzenlenen gecede şunları söyledi: “İbrahim Çeçen Vakfı olarak bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye burs sağladık, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi başta olmak üzere, farklı coğrafyalarda hizmet veren 11 eğitim kurumunun yanı sıra, sosyal ve kültürel merkezler hayata geçirdik; kadınların güçlenmesinden gençlerin spor ve sanatla buluşmasına kadar pek çok kalıcı eser ortaya koyduk. Bilgi, deneyim ve emeği paylaşarak gençlerle birlikte üretme ve dönüşme vizyonumuzu ise dayanışmacı filantropi anlayışımızla buluşturduk. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri olan Zirvenin Şefleri Programı bir dönüşüm hikayesi. Bizim Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde kurduğumuz endüstriyel mutfak laboratuvarı bugüne kadar yüzlerce genci profesyonel şeflerle buluşturdu; onların yalnızca meslek değil, aynı zamanda kimlik ve özgüven kazanmalarına destek oldu. Gerçekleşen bu özel gecede de Ağrılı öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden gelen 13 öğrencinin hayalleri tabaklara yansıdı.”