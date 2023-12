İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, mutluluklarını zehirleyenlere karşı aldıkları önlemleri açıkladı

• İlişkinin sağlaması nasıl olur?

Yasemin Sakallıoğlu... Örnek veriyorum; benim eşim olduğunu düşün. Eğer evde devamlı çoraplarını bir yere atmandan rahatsızsam, bunu sana gerçek hislerimle söylemem lâzım. Şöyle değil; “Ne kadar dağınık adamsın sen. Bıktım senden.” Bu kavgaya sebep olan bir konuşma tarzı ve üslup. Şöyle olması gerek; “Sen bunu böyle yaptığında ben tüm gün yorulduğum için kendimi çok kıymetsiz hissediyorum, sanki benim yorgunluğumu hiç önemsemiyormuşsun gibi hissediyorum.” Üsluptan üsluba fark var... Çözüm odaklı konuşmanın bu olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda yine olmadı mı? O zaman yine ayrıl. Ayrılmak dünyanın sonu değil. Sevgi bitince de ayrıl ama insanlar sevgisinin bittiğini de söylemiyorlar. Bunu başka şekilde söylüyorlar; “Sen ne kadar şişmanlamışsın, o üstündeki sana yakışmış mı, sen ne kadar boş boş konuşuyorsun.” Bunların yerine, “Benim sana karşı sevgim azaldı” dese, belki o boşanma davaları o kadar şiddetli geçmeyecek. Bu arada, bazen sebepsizce sevgin, ilgin azalır, hayata karşı beklentilerin değişir. Belki benimle alakalı, belki ben zamanında yanlış bir tercih yaptım ve bununla sonra yüzleştim. O yüzden konuşabilmek her türlü şeyi çözüyor. Sadece evli olmaya da gerek yok, arkadaşlık ilişkileri de bu yüzden bitiyor. Birçok insan bu yüzden arkadaşıyla küsüyor. Neden küstüğünü bilse, belki küsmeyecek.

• Bu konuda sosyal medyanın da önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Belki de başkalarının hayatlarına öykünmekten kendi hayatlarındaki güzellikleri göremiyorlar.

Yasemin Sakallıoğlu... Bunu ben arkadaşlık ilişkilerimde şöyle çözdüm. Mesela, ben telefonla konuşmaktan nefret ediyorum ve diyorum ki; "Beni aradığınızda size yalan söylemek istemiyorum, bana sesli mesaj atın." Bu bile o arkadaşlıkta bir dürüstlük belirtisi aslında. Çünkü çoğu zaman insanlar sen aramadığın zaman küsebiliyorlar. Senin önemsemediğini düşünüyorlar. Halbuki bu seninle alakalı bir durum. O yüzden dürüstlüğün, gerçek iletişimin, açık iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlamamız lâzım.

İbrahim Büyükak... Dünya çok bireyci bir anlayışa dönüştü. Özellikle sosyal medyalarla insanlar, daha çok benim mutluluğum, önce ben" demeye başladı. Tabii ki de önce sen ama filmin cümlesini söylemiştim ya, “Seninle mutsuz olmak da güzel” diye... İnsanlara “Hep mutlu olun” düşüncesi empoze edilmiş durumda. Hayatta bir sürü duygu var. Şu an burada dururken bile hepimizin zihninde başka şeyler dönmüyor mu? Bin tane duyguyu bir arada yaşıyoruz. İlişkiden beklentimiz çok abuk yerlere gitti. Her an mutlu, her an beraber, her an dip dibe olmayı istemek.... Herkesin bir kere ilişkisine saygısı olması, birbirine özel alanlarını tanıması ve beraber bir araya geldiğinde iyi vakit, kaliteli vakit geçiriyor olması lâzım. Dolayısıyla da insanlar, en ufacık bir olumsuzlukta “Benden önemli değil” diyor.

• Hayatlarınız ve meslekleriniz size yeterince cömert davrandı mı?

İbrahim Büyükak... Tabii ki... Yazarlık, benim çocukluk hayalimdi. Yazarlık meselesini ilk başta roman yazmak için kafama takmıştım. Sonra tiyatro oyunu yazdım. Sonra altı tane film yaptım. Ben çok sinema aşığı bir insanım. Ve bir taraftan da bunu üreten bir insan olmaktan, bunu bu çapta yapabiliyor olmaktan aşırı mutluyum.

Yasemin Sakallıoğlu... Bence davranıyor. Bir kadın olarak birçok şeyi başarmaya çalışıyorum. Ben emeğimin karşılığını aldığımı görebiliyorum. Çok çalışmama sebep oluyor. Bazı insanlar daha kolay kazanabiliyor. Benim astrolojik haritamda da çıktı; ben istediklerim için hep çok fazla çalışmak zorundaymışım.