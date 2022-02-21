37 YIL SONRA AYNI POZ

Ünlü oyuncu, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile objektif karşısına geçti. İbrahim Büyükak ile ablaları, 37 yıl önce verdikleri pozu tekrarladı. Eski günleri yad eden ünlü isim, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Büyükak'ın "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben..." notunu düştüğü gönderi oldukça ilgi gördü. Paylaşım 22 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.