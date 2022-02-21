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Son dakika: İbrahim Büyükak ile ablalarından 37 yıl sonra aynı poz!

İbrahim Büyükak ile ablalarından 37 yıl sonra aynı poz!

İbrahim Büyükak, Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile kamera karşısına geçti. Ablalarıyla birlikte 37 yıl önce verdikleri pozu tekrarlayan ünlü oyuncu, eski yılları andı

21.02.2022 - 07:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan İbrahim Büyükak (38), oğlu Aslan Oktay'ı ise geçtiğimiz sene haziran ayında kucağına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Büyükak, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

  • 37 YIL SONRA AYNI POZ

    Ünlü oyuncu, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile objektif karşısına geçti. İbrahim Büyükak ile ablaları, 37 yıl önce verdikleri pozu tekrarladı. Eski günleri yad eden ünlü isim, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Büyükak'ın "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben..." notunu düştüğü gönderi oldukça ilgi gördü. Paylaşım 22 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

  • Emel Sayın

  • Emel Sayın

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