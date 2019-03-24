İbra edilmemek ne demek? İbra edilmemenin sonuçları neler? Şeklindeki sorular bugün Galatasaray'da yapılan mali kongreden sonra merak konusu oldu. Kongrede Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemdeki faaliyetleri, mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi.

İBRA EDİLMEMEK NE DEMEK?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.

İBRA EDİLMEMENİN SONUÇLARI NELERDİR?

İbra edilmeme ile sonuçlanan Galatasaray yönetimi bir ay içerisinde seçime gitme kararı almak mecburiyetindedir.



Galatasaray Tüzüğü'ne göre yönetim, 23 Nisan 2019'a kadar seçim kararı almak ve 23 Mayıs 2019'a kadar da seçim yapmak zorunda. Yine tüzüğe göre Mustafa Cengiz, seçimde aday olamayacak.