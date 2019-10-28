28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmete sunulan İBB WiFi hizmetinin 29 Ekim boyunca sınırsız olacağını açıkladı. Yapılan açıklamalarda İstanbulluların, herhangi bir koşul bulunmadan bu hizmeti kotasız olarak kullanacakları belirtildi.
Cumhuriyetin 96. yıldönümü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İBB WİFİ kotalarını kaldırıyor. 29 Ekim Salı günü İstanbul genelinde tüm İBB WİFİ noktalarında internet gün boyu sınırsız olacak.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM tarafından verilen İBB WİFİ hizmetinin 2015 yılından bu yana vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, park ve toplu ulaşım araçlarında hizmet sunduğu belirtildi.
2.5 MİLYON KULLANICISI VAR
Verilen bilgiye göre 2.5 milyonu aşkın kullanıcısı olan İBB WİFİ’a hergün ortalama 5000’i yerli, 1000’i yabancı yeni kullanıcı daha kayıt oluşturuyor. Günde ortalama 90 bin kullanıcı İBB WİFİ’dan hizmet alıyor.
Halihazırda 4 bin noktada hizmet veren İBBWİFİ’ın, planlamaları yapılan yeni eklenecek lokasyonlarla kullanıcı sayısının iki kat arttırılması hedefleniyor.
İBBWİFİ internet hizmetlerinde günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile ortalama aylık 200 terabayt download (indirme) ve 25 terabayt upload (yükleme) kullanımı yapılıyor. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBBWİFİ kablosuz ağına bağlanması yeterli olacak.
Kullanıcılar kendilerine en yakın İBB WiFi hizmet noktasını, http://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ adresinden veya Google Play ve App Store'da yer alan İBB İSTANBUL mobil uygulamasından öğrenebiliyor.
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