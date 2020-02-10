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İBB'nin 'Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'na hak kazananlar belli oldu

İBB'nin 'Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'na hak kazananlar açıklandı. Burs almaya hak kazananların 22 Şubat'a kadar belgelerini açıklanan ofislere teslim etmeleri gerekiyor

10.02.2020 - 13:21 | Güncelleme:
Üniversite burs
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda 30 bine yakın öğrenci yardım almaya hak kazandı. 

Yardım almaya hak kazananlar 11.02.2020 Salı - 22.02.2020 Cumartesi tarihleri arasında gerekli belgeleri sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerine teslim edebilecek.

Sonuç sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecek.

 

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