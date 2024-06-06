İBB KURBAN KESİM YERLERİ

İBB, hem Avrupa hem de Anadolu için kurban kesim yerlerini açıkladı. Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;