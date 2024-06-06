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        Haberler Bilgi İBB kurban kesim yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban kesim tesisleri nerede?

        İBB kurban kesim yerlerini açıkladı! Avrupa ve Anadolu Yakası için belirlenen kurban kesim tesisleri

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar için kurban kesme yerlerini açıkladı.İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB'ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. İşte, İBB Avrupa ve Anadolu kurban kesim yerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:29
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini açıkladı. Ayrıca bayram boyu denetimler artacak ve istenmeyen manzaraların yaşanmaması için belediye sıkı bir denetim yapacak. İşte, İBB kurban kesim yerleri...

        • 2

          İBB KURBAN KESİM YERLERİ

          İBB, hem Avrupa hem de Anadolu için kurban kesim yerlerini açıkladı. Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;

        • 3

          İstanbul Anadolu Yakası kurban satış ve kesim yerleri

          Paşaköy- Sancaktepe

          Ferhatpaşa-Ataşehir

        • 4

          İBB Avrupa Yakası kurban satış ve kesim yerleri

          Alibeyköy-Eyüpsultan

          Kayaşehir- Başakşehir

        • 5

          KAÇAN KURBANLIKLAR YAKALANACAK

          İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

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