İBB iddianamesinde Serdar Haydanlı'ya 38 yıl istendi

İş insanı Serdar Haydanlı 22 Mart’ta verdiği ilk ifadesinde, örgüt üyesi olmadığı için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

2019 yılının ikinci döneminde Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı seçilince İBB idaresinin kendisiyle çalışmak istemediğini söyleyen Haydanlı, “Üzerime atfedilen suçlamaları kabul etmiyorum. İddia edilen suç örgüt üyeliği ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıdır ancak benim katıldığım 2019 ve 2020'de toplam iki-üç adet harici bir ihale dahi yoktur.” dedi.

REKLAM advertisement1

“RAPORU HAZIRLAYAN MÜFETTİŞE YARDIMCI OLMASINI SÖYLEDİM”

Haydanlı 6 Mayıs 2025 tarihinde ise “Ben şu an tutuklu olarak bulunduğum soruşturmaya yardımcı olabilecek bazı hususları savcılığınıza anlatmak istiyorum” diyerek ifade verdi. Haydanlı, Kültür AŞ’de hak ediş şefi olan Gökhan Köseoğlu’nun bu soruşturma kapsamında bazı bilgi ve belgeleri WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiğini belirterek, “Dosyada bulunan tevdi raporunun ilk hazırlanma sürecini Gökhan bana söylemişti, ben de kendisine tevdi raporunu hazırlayan müfettişe yardımcı olmasını, bu konuda net bir şekilde dönen usulsüzlükleri açıkça anlatmasını tembihledim. Gökhan da bana bu soruşturma kapsamında bazı bilgi ve belgeleri WhatsApp üzerinden gönderiyordu, bazen de şifai olarak Kültür AŞ'de dönen usulsüzlükleri bana anlatıyordu. Ben de bu hususları Mülkiye Müfettişliği'ne de anlatması gerektiğini belirtip kendisini her seferinde raporu hazırlayan müfettişe yönlendiriyordum” dedi. Haydanlı bu WhatsApp yazışmalarının çıktılarını savcılığa sundu.

REKLAM “MURAT ONGUN İLE BİRBİRİMİZİ SEVMEYİZ” 2020 senesinin ortalarından sonra İBB'den herhangi bir ihale almadığını söyleyen Haydanlı, “Önceki almış olduğum ihale de tamamlandırılmadı. O tarihten bugüne kadar İBB ve iştirak şirketlerine herhangi bir iş almadım ve yapmadım. Murat Ongun’u hayatımda bir defa gördüm. Bahsedildiği gibi bu şahısla herhangi bir ticari faaliyet kesinlikle yürütmedim, hatta bu şahısla birbirimizi sevmeyiz. Gökhan Köseoğlu ile yapmış olduğumuz WhatsApp konuşmaları incelendiğinde zaten soruşturma konusu usulsüzlüklerin nasıl yapıldığı net bir şekilde anlaşılacaktır.” dedi. “KENDİLERİNİN BELİRLEDİĞİ ŞİRKETLERLE ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ” Haydanlı 20 Haziran 2025’te verdiği ifadesinde de “Ben bazı samimi açıklamalarda bulunmuştum. Bu açıklamalarıma ek olarak bazı hususlarda ifade vermek istiyorum” dedi. 2019 belediye seçimlerinden önceki dönemde Kültür AŞ'den aldığı 5 adet ihalenin sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Haydanlı, “Seçimden sonra Kültür AŞ genel müdürlüğü görevine getirilen Serdal Taşkın, beni Sütlüce'de bulunan iletişim çadırına davet etti. Burada bana ‘önceki dönemden devam eden işlerinizi yapmak istiyorsanız bizim belirlediğimiz şirketlerle çalışmanız gerekiyor’ dedi. Bu dönemde zaten önceki dönemden kalma 17 milyon TL civarı hak edişlerimiz ve teminatlarımız bulunmaktaydı. Serdal Taşkın bana sürecin kendilerinin istediği gibi yürütülmesi gerektiğini, ancak bu şekilde içerideki ödemeleri alabileceğimi söyledi” ifadelerini kullandı.

REKLAM ŞEMA HAZIRLADI Haydanlı, savcılığa “örgütün çalışmasına ilişkin şema” sunarak şunları söyledi: “2019 belediye seçimlerinden sonra İBB tarafından yapılan ihalelere, alt ihalelere, bu ihaleleri kazanan şirketlerin iş yaptırdığı veya sahte fatura aldığı şirketlere, daha sonra çek kesmek suretiyle nakde çevriler paraların nasıl aklandığına dair hazırlamış olduğum şemayı savcılığınıza sunuyorum. Bu şemayı birinci ifademde bahsetmiş olduğum Gökhan Köseoğlu'nun süreç içerisinde bana anlattığı bilgilerden yola çıkarak hazırladım. Somut örneğini de zaten ifademde bahsettiğim üzere bizzat yaşadım” dedi. ETKİN PİŞMANLIKTAN TAHLİYE OLMAK İSTEDİ “Ben soruşturma dosyası kapsamında tüm bildiklerimi samimi ve açık bir şekilde izah ettim. Etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakılmamı talep ediyorum” diyen Haydanlı bu ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. REKLAM 14 YILDAN 38 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ İddianamede, iş insanı Serdar Haydanlı için “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapis talep edildi. “İMAMOĞLU SEÇİMİ KAZANAMASIN DİYE RAMAZAN ÇADIRINI SABOTE ETTİ” Öte yandan şüpheli Vedat Şahin’in de Serdar Haydanlı ile ilgili verdiği ifadesi de iddianamede yer aldı. Ekrem İmamoğlu 2019’da seçimlerde ilk turu kazandığında, İBB’nin Ramazan etkinliklerini Serdar Haydanlı’nın 4,5G isimli firmasının yürüttüğünü söyleyen şüpheli Vedat Şahin, “2019 ihalesinde ben yer almıyordum. Ramazan çadırlarının kurulduğu dönemde Barış Kılıç beni arayarak Maltepe’deki etkinlik alanındaki jeneratörlerin patladığını söyledi. Bunun üzerine Serdar Haydanlı’yı arayıp sordum. Bana, jeneratörleri bilerek sabote ettiklerini söyledi. Aslında amaçları, Ekrem İmamoğlu’nun belediye seçimlerinin ikinci turunda seçimi kaybetmesiydi.” dedi.

“İBB’YE YAPTIĞIM İŞİN FATURASINI HAYDANLI’YA KESTİM” İmamoğlu ikinci turu kazandıktan sonra Haydanlı’nın işi bırakmak istediğini söyleyen Vedat Şahin, “Serdar Haydanlı beni aradı ve artık İBB ile çalışmak istemediğini, birkaç organizasyon işini benim yapmamı istediğini söyledi. Paramı kimden alacağımı sorduğumda ise ‘Ya Kültür AŞ’den alacaksın ya da benden alacaksın’ dedi. Ben de tüm istenilen işleri tamamladım. Faturaların tamamını Serdar Haydanlı’nın yönlendirdiği açıklamalarla kestim. Faturalar üzerinden görüleceği üzere, burada benim yapmadığım bazı iş ve işlemler de açıklama kısmına yazılmıştır. Serdar Haydanlı, eğer bunları tarif edilen şekilde ve adette yazmazsam paramın ödenmeyeceğini açık şekilde söyledi” ifadelerini kullandı. İkinci seçim sonrasında Serdar Haydanlı’nın belediyeyle doğrudan hiçbir iş yapmadığını anlatan Vedat Şahin 2020’de kurduğu Kreatürk isimli firma üzerinden gizli bir şekilde İBB ile iş yaptığını anlattı.