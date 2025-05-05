İBB Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İBB Hamidiye su ürünleri ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Hamidiye AŞ, su ürünleri fiyatları güncellendi. Yeni gelen zam sonrası İBB Hamidiye su fiyatları merak konusu oldu. Peki İBB Hamidiye su ürünleri ne kadar oldu?
İBB Hamidiye su ürünleri gündemde yer aldı. Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17.85 zam yapılmıştı. Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.
İBB'NİN HAMİDİYE SU ÜRÜNLERİNE ZAM YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye A.Ş.'nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.
Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 120 liradan 140 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya çıktı.
Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17.85 zam yapılmıştı.