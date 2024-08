İBB'den yüzde 65'e kadar kentsel dönüşüm desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahiplerine sunulacak kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde düzenlenen imza töreni; Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmzalar, İmamoğlu’nun tanıklığında, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı adına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından atıldı. CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Berker Esen, Bedirhan Berk Doğru, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de atılan imzalara tanıklık etti.

Söz konusu imzaların 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıldönümünden bir gün önce atılmasına dikkat çeken İmamoğlu, “Belki de bugün siyasette olmamın ya da halkın teveccühünü kazanıp, İBB Başkanlığı koltuğunda bulunmamın en büyük etki noktası, 99 depreminde yaşananları birebir görmek, o acıyı hissetmek ve ‘Bu konuda ben ne yapabilirim’ bilincine kavuşma konusunda kararlı davranmam gelir” dedi. Depremin verdiği hasarlara Kocaeli, Gölcük ve Yalova’da tanıklık ettiğini aktaran İmamoğlu, “O anlarda gördüğüm manzaradan, aslında ne büyük hataların ne büyük bedellere, canlara sebep olduğunu görmektir benim için dönüm noktası. Ama üzülerek ifade edeyim ki, biz, geçtiğimiz yıl, yaşadığımız depremde gördük ki, aradan geçen yıllara rağmen arzu edilen dersi çıkartmamış, bu konuda tedbirler almamış ve gördük ki aslında memleketimizin her köşesinde insanlarımızın can güvenliğini sağlayıcı katı kuralları uygulayabilen bir süreci başlatamamışız” tespitlerinde bulundu.

“İstanbul Yenileniyor” platformu aracılığıyla, kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Kendilerine, inşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60’ı kadar mali destek vereceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Hane halkı geliri iki ya da üç asgari ücret olanların emekli olması halinde ise, kentsel dönüşüm mali destek oranı yüzde 45 ile 65’e kadar çıkabilecek. İBB’yle iş birliğiyle yürütülecek bu sürecin her aşamasında vatandaş, kamu gücünün yanında olduğunu hissedecek. Vatandaşlarımızın KİPTAŞ güvencesiyle, en uygun şartlarda, en hızlı biçimde yeni ve güvenli evlerine kavuşacak. Kentsel dönüşüm mali destek paketi, riskli yapılara sahip dar gelirli ve gerçekten imkansızlıklardan dolayı hareket edemeyen vatandaşlarımız için çok kıymetli, tam da bir can suyu görevi olacak. Öte yandan İstanbul'u depreme karşı dayanıklı hale getirmek için, ilçe belediyelerimizle de iş birliği içerisinde çalışmalar için adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’yle ilçe belediyelerinin iş birliği, hızlı tarama testlerini yaygınlaştıracak, çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alacağı bir süreci harekete geçirecek” bilgilerini paylaştı.

“NE YAPILACAKSA DA BİR AN ÖNCE YAPALIM”

“Biz tüm imkanlarımızla, tüm kalbimizle buna hazırız, buna talibiz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu sürece dair, en üst seviyede hoşgörüyle, en üst seviyede iş birliği tarzıyla her kurumla masaya otururuz. Her kurumun davetine koşa koşa gideriz. Her kurumu, bu halka ait güzel İstanbul evi çatısı altında karşılarız. Milletimizin deprem kaygısından uzak, güvenli binalarda huzur içinde yaşamasını sağlamak için, bütün siyasi hesapları unuturuz. Gelin bunu böyle görelim. El birliğiyle, ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Ne yapılacaksa da bir an önce yapalım. Hemen şimdi yapalım. Yaparken düzgün hareket edelim. Bu şehrin talan edilmesine de müsaade etmeyelim. Kentsel dönüşüm ya da sosyal konut kavramı adı altında, bu şehrin geleceğini tehdit edeceği hamleler de yapmayalım. Birlikte kararlar alalım. Birlikte düşünelim, birlikte hareket edelim. O bakımdan bugün atılan adımı, bugün atılan imzayı önemsiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çatısı altındaki iki kurum arasında atılan bu imzayı değerli buluyorum. Yarınlarda, İstanbul'umuzun 39 ilçesiyle atılacak iş birliği imzalarını, şimdiden heyecanla bekliyorum. Ve inşallah kentsel dönüşüm mali destek paketinin de İstanbullulara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen bütün yöneticilerimize, bütün çalışma arkadaşlarımıza, bu kararı güçlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’mize, herkese yürekten teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Yolumuz açık olsun. İstanbul'umuzun bütün binaları güçlü ve dayanıklı olsun.”