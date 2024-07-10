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        Haberler Bilgi Gündem İBB'den açıklama geldi: 15 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metro, tramvaylar ücretsiz mi olacak?

        İBB'den açıklama geldi:15 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair açıklama geldi. Bu açıklama doğrultusunda 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz olacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:53
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Marmaray, metro, tramvay ve İETT otobüsleri de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İşte detaylar...

        • 2

          15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını bildirdi.

        • 3

          2019'DA BAŞLATILAN UYGULAMA DEVAM EDİYOR

          İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediliyor.

        • 4

          HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

          15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

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