SONUÇLARA GÖRE PUANLAR NE ANLAMA GELİR?

Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

Bildirilen sonuçlar şu ana kadar yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, sahada kontrol çalışmaları tarafımızca sürdürülmektedir. Bu nedenle bildirilen sonuçlar kesin nitelik arz etmemektedir. Binanızla ilgili kesin nitelikte sonuç talep etmeniz halinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekmektedir.