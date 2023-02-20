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İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

İBB bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır ve tahliye işlemi yapılır mı?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları binaların güvenliğini sorgulamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların "Hızlı Bina Tarama Yöntemi" ile binalarının risk durumunu sorgulayabilmeleri için proje başlattı. Peki, hızlı bina tarama işlemi nedir ve bina tahliye edilir mi? İşte, bina tespit uygulamasına dair bilinmesi gereken ayrıntılar...

Giriş: 20.02.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İBB HASAR TESPİT BAŞVURUSU NEDİR?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili yıkıcı boyutta etkiledi. Uzmanlar beklenen Marmara depremine karşı önlemler alınması için uyarılarılarını sürdürmeye devam ediyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasarlı binaları tespit etmek için "İBB Bina Tespit Uygulaması"nı hayata geçirdi.

  • Hızılı Tarama yöntemi ile 2000 yılı öncesi yapılan binalar ikincikademe değerlendirme yöntemleri kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumu analiz ediliyor.

     

  • HIZLI TARAMA NASIL YAPILIR VE TAHLİYE İŞLEMİ YAPILIR MI?

    Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan bir tarama yöntemidir.

    Değerlendirme ile binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınması bir rölöve hazılanır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülür ve bir kolondan sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülür.

     

     

  • Saha yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademiyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilir ve deprem güvenlik oranı çıkarılır. Puana göre maliklere binanın mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme verilir. Çalışma kapsamında binaya karot testi işlemler yapılarak herhangi bir numune alımı yapılmamaktır. Dolayısıyla sadece rapor verilir ancak tahliye işlemi yapılmaz.

  • İBB HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bina durumu tespiti için hazırlanmış olan web sitesine giriş yaparl gerekli bilgileri doldurtuktan sonra randevu oluşturabilirsiniz. Bina incelemelerinde herhangi bir ücret talep edilmez.

     

  • SONUÇLARA GÖRE PUANLAR NE ANLAMA GELİR?

    Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;

    A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

    B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

    C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

    D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

    E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

    Bildirilen sonuçlar şu ana kadar yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, sahada kontrol çalışmaları tarafımızca sürdürülmektedir. Bu nedenle bildirilen sonuçlar kesin nitelik arz etmemektedir. Binanızla ilgili kesin nitelikte sonuç talep etmeniz halinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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