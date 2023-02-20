Binada oturan veya işyeri sahibi kişiler, duvarları yıkmak, kolonları kesmek gibi yapının taşıyıcı kısımlarına zarar verdiği takdirde kusur sayılır. Bu gibi durumlarda, binanın kötü inşası ile zarar arasındaki nedensellik bağı kesilirse sorumluluk doğmayabilir, tam tersi durumda tazminata hükmedilebilir.
DASK, bulunan binalar depremden dolayı meydana gelen hasarlar için 640.000 TL üstü sınırına kadar olmak üzere ev sahibi olan sigortalıya tazminat ödemesi yapıyor.
Afet Sigortaları Kanunu madde 13’te şöyle deniliyor: “Zorunlu deprem sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde ödenir.”