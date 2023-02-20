TBB tarafından hazırlanan 'Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi' sosyal medyada şu önsözler ile paylaşıldı “Umarız bu rehberi bir kez daha güncellememizi gerektirecek felaketler yaşanmaz” denildi. Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda depremden etkilenen illerde 'Deprem Suçları Soruşturma Bürosu' kurulacağını bildirmişti.

Aktarılan son bilgilere göre, deprem bölgelerine 304 ilave savcı, bin 275 personel görevlendirildi. Re'sen soruşturma başlatan savcılık, suç unsuru bulduğu takdirde kamu davası açabilecek. Depremzedeler, devam eden davalara müdahil olacak ve ayrıca özel hukuk üzerinden dava açabilecekler.