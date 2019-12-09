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The Vampire Diaries dizinin başrol oyuncusu Ian Somerhalder, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu Nikki Reed ile evlenmişti. Çiftin iki yaşında bir kızı bulunuyor.

Somerhalder, katıldığı Radio Handy programında Andy Cohen'in sorularını yanıtladı. Bilinmeyenlerini açıklayan Somerhalder, ilginç itiraflarda bulundu. Oyuncu, 13 yaşında bekaretini kaybettiğini açıkladı.

Somerhalder, "13 yaşındaydım ve çok eğlenceliydi. Bilirsiniz, 13 yaşında ve erkek çocuğu iseniz bu konulara ilginiz yüksektir" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, ilk birlikteliğini yaşamasında abisinin büyük rolü olduğunu dile getirdi. Abisi Robert’ın gençken oldukça çapkın olduğunu belirten Somerhalder, şunları söyledi:

Bir ağabeyim vardı. Kardeşim benden yedi yaş büyüktü. Bu yüzden bana çok şey öğretti. Eskiden yatak odasında her zaman bir kız olurdu. Ben de odadaki köşeye geçip güneşlikleri aralardım. Odaya bir kız geldiğinde ise dışarı çıkıp ne yaptıklarını izlerdim. Ondan çok şey öğrendim.

Öte yandan oyuncu, yaşadığı ilişkiden pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.