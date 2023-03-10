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Ağzın açık durumunda, hiçbir engele takılmadan çıkarılan ünlü seslerden bir tanesi olan ı harfi ile başlayan hayvanlar hangileridir? I harfi ile başlayan hayvanlar ve bu hayvanların öne çıkan özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

I Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde h harfinden sonra, i harfinden ise önce gelen ı harfi ile başlayan kelimelerin; alfabemizde yer alan diğer harfler ile başlayan sözcüklere nazaran sayıca daha az olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durum tüm somut ya da soyut maddelerin isimlerinde geçerli olduğu gibi hayvan isimlerinde de geçerlidir ve ı harfi ile başlayan hayvan isimlerinin sayısı diğer harflere oranla oldukça azdır.

I Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri

Yazımızın başında I harfi ile başlayan hayvan isimleri düşünüldüğünde, akla gelen hayvan isimlerinin diğer harflere oranla daha az olabileceğinden bahsetmiştik. Bu durum, diğer birçok alfabenin aksine Türk alfabesinde, büyük ı ile küçük ı harflerinin aynı şekilde yazılmasından ileri gelmektedir. 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi’nde, ı harfi için halkın kafasını karıştırmayacak bir çözüm bulunmuş ve bu harfin küçüğünün de aynı şekilde yazılmasına karar verilmiştir. Neredeyse tüm batı dillerinde I harfinin küçüğü i olarak gösterilirken; Türk alfabesinde ise I harfinin küçük harf kullanarak yazılmasında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

I harfi ile alakalı bu bilgileri verdikten sonra, ı harfi ile başlayan hayvan isimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Istakoz

Işıldak Balığı

Iskarmoz

Islıklı Tavşan

Islık Çalan Marmot

Işık Veren Hacıyatmaz

I Harfi ile Başlayan Hayvanlar Hangileri

I harfiyle başlayan hayvan isimleri başlığı altında sizler için listelediğimiz 6 farklı hayvan türünün sahip oldukları özelliklerden de bahsetmek yerinde olacaktır. İşte, ı harfi ile başlayan hayvanlar ve öne çıkan özellikleri:

Istakoz: Deniz ve okyanuslarda yaşayan kabuklulardan olan ıstakozlar, uzun bir gövde yapısına ve kaslı bir kuyruğa sahip olan deniz canlılarıdır. Türlerine bağlı olarak farklı renklere sahip olabilen ıstakozların boyları 35 santimetreye, ağırlıkları ise 40 kilograma kadar ulaşabilmektedir.

Iskarmoz: Turna balığı olarak da isimlendirilmiş olan ıskarmoz balıkları; Türkiye denizlerinin en saldırgan ve en hırçın balıklarından biri olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki tüm sıcak ve ılık denizlerin yaklaşık olarak 100 metre derinliğinde yaşayan bu balık türü, sivri ve oldukça keskin bir diş yapısına sahiptir. Uzun bir baş yapısına ve sivri bir buruna sahip olan ıskarmozların boyları, 1 metreye kadar ulaşmaktadır.

Işıldak Balığı: Oldukça kalabalık bir popülasyona sahip olan ve gündüzleri derinlerde, geceleri ise yüzeye yakın olarak yaşayan ışıldak balıkları, iri gözleri ve ağızları ile dikkat çekmektedir.

Islıklı Tavşan: Yuvalarına girecekleri zaman tiz bir ses kullanması sebebiyle bu isimle anılan bu tavşan türü, yuvarlak kulakları ve olmayan dış kuyrukları ile bilinmektedir.

Islık Çalan Marmot: Alp marmotu olarak da bilinen bu tür, en büyük düşmanlarından bir tanesi olan kartalları gördüğünde çaldığı ıslık sebebiyle bu isimle anılmaktadır.

Işık Veren Hacıyatmaz: Amerika’nın güneyi ve Hint adaları ile Arjantin arasında yer alan geniş coğrafyada rastlanan bu tür, karın bölgesinden yaydığı turuncu ışık ile meşhurdur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram