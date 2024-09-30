Hyundai 100 milyonuncu aracını üretti

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Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Company, 100 milyon araç üretme barajını aştı. 57 yılda bu rakama ulaştığını açıklayan şirket, Kore'deki Ulsan Fabrikası'nda bir tören düzenledi. Markanın 100 milyonuncu aracı ise bir Ioniq 5 oldu.

Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang, "Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, marka olarak hızlıca büyümemizi sağladı. Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor" dedi.

Hyundai Ulsan Fabrikası, 1968 yılında faaliyete geçerken, 1975 yılında Kore'nin ilk seri üretim bağımsız modeli olan Pony modeli bu fabrikada üretildi.

Hyundai, premium markası Genesis, yüksek performanslı markası N ve özel elektrikli global modüler platform (E-GMP) tabanlı Ioniq modelleri ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre, Hyundai, Türkiye, Hindistan, Amerika ve Çek Cumhuriyeti'ndeki üretim tesisleriyle genişlerken Singapur’da da akıllı kentsel mobilite merkezini kısa bir süre önce faaliyete geçirdi. Koreli şirket, yapay zeka (AI), robotlar ve akıllı fabrikalar dahil olmak üzere geliştirilen yenilikçi üretim platformlarını yakında fabrikalarına entegre etmeye hazırlanıyor.