Husumetlisini vurdu! Polisi bekledi

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Bursa'da Ömer A. (43), trafikte karşılaştığı husumetlisi Temel Parlaktaş'ı (51) tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheli, olay yerinde bekleyip, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle caddede seyreden Ömer A., iddiaya göre bir süre ticaret yaptığı, aralarında alacak nedeniyle husumet olan Temel Parlaktaş ile karşılaştı.

KAMYONETE ATEŞ AÇTI Parlaktaş'ın kullandığı kamyoneti takip eden Ömer A., araç yavaşladığı sırada otomobilinden inip, yanındaki tabancayla kamyonete ateş açtı. REKLAM

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU Temel Parlaktaş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Ömer A. da kamyonetin yanında bekledi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Temel Parlaktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ömer A. ise bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.