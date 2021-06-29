Husumetlisini kalbinden bıçakladı

İHA

Malatya'da parkta gece saatlerinde çıkan kavgada bir şahıs bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı'nda gece saatlerinde karşılaşan 32 yaşındaki Cem Sultan Karakaya ile Muzaffer G. arasında tartışma yaşandı.

Husumetli oldukları öğrenilen şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce Muzaffer G., bıçakla Cem Sultan Karakaya'yı kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan şahıs, araçla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayetin ardından Yeşilyurt İlçe Jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan Muzaffer G.'nin, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve 2 hafta önce de öldürdüğü şahsın kardeşini bıçakladığı öğrenildi.