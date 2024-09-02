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        Haberler Gündem Güncel Husumetlisini ahırda yakaladı | Son dakika haberleri

        Husumetlisini ahırda yakaladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 53 yaşındaki Yalçın Yıldırım, husumetlisini ahırda hayvanlarını beslerken tüfeğiyle ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:30
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        Husumetlisini ahırda yakaladı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde husumetlisi Nuri Gültekin'i (65) tüfekle vurarak öldüren Yalçın Yıldırım (53), tutuklandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Safranbolu ilçesinin Çavuşlar köyünde meydana geldi. Nuri Gültekin, ahıra hayvanlarını beslemek için gittiği esnada aralarında husumet olduğu iddia edilen Yalçın Yıldırım tarafından tüfekle ateş açıldı. Nuri Gültekin göğsünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: DHA

        Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gültekin'i öldüren şüpheli de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Yalçın Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Nuri Gültekin’in cenazesi ise öğle namazına müteakip Safranbolu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlar köyünde defnedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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