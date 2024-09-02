Husumetlisini ahırda yakaladı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 53 yaşındaki Yalçın Yıldırım, husumetlisini ahırda hayvanlarını beslerken tüfeğiyle ateş ederek öldürdü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde husumetlisi Nuri Gültekin'i (65) tüfekle vurarak öldüren Yalçın Yıldırım (53), tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Safranbolu ilçesinin Çavuşlar köyünde meydana geldi. Nuri Gültekin, ahıra hayvanlarını beslemek için gittiği esnada aralarında husumet olduğu iddia edilen Yalçın Yıldırım tarafından tüfekle ateş açıldı. Nuri Gültekin göğsünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gültekin'i öldüren şüpheli de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
Yalçın Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Nuri Gültekin’in cenazesi ise öğle namazına müteakip Safranbolu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlar köyünde defnedildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.