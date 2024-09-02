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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliği belli oldu" paylaşımında bulundu.

Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat kod adlı Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi." PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN VE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4️⃣ TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ❗️



⚠️Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü… pic.twitter.com/F1cezOlRUN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 2, 2024