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        Haberler Gündem Son dakika: Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!

        Son dakika haberi Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategoride yer alan Veysel Sevinç, birinin gri kategoride yer alan Reşit Çevik, diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun tespit edildiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:35
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        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliği belli oldu" paylaşımında bulundu.

        Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat kod adlı Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.

        Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi."

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