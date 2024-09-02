Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcular rekor için yarışacak!

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor... 28 Ağustos'ta başlayan ve 8 Eylül'de sona erecek organizasyonda madalyaları bir bir toplayan ay-yıldızlı sporcular, ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Milliler şu ana kadar 3'ü altın, 5'i gümüş, 2'si de bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

OLİMPİK SPORCULARIMIZI GERİDE BIRAKTILAR!

Paralimpik sporuclar, olimpik Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden olimpik sporcularımızı da madalya sayısında geride bıraktı. Olimpik sporcular, Paris 2024'te 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştı.

1 ALTIN MADALYA DAHA GELİRSE REKOR KIRILACAK

Türkiye, 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda bugüne kadar toplam üç altın madalya, beş gümüş ve iki bronz kazandı. Bir altın madalya daha gelmesi halinde Türkiye, Rio 2016'daki üç altın madalya rekorunu kırmış olacak.

REKLAM ALTIN MADALYALAR Atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce para atletizmde Rio 2016'da erkekler 1500 metre T11 sınıfında Semih Deniz'le bronz madalya kazanan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı. Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti. Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti. Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.

REKLAM Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı. Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı. GÜMÜŞ MADALYALAR Atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı. Toplam 11 atletin katıldığı finalde milli sporcu Muhammet, 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti.

Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti. Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu. Milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, finalde 1 numaralı seribaşı Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşı karşıya geldi. Rakibine 15-2 mağlup olan Fatih Çelik, gümüş madalya elde etti. İki sporcu maçtan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla tatamide tur attı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. REKLAM Milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı. Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

Milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya tribünden destek verdi. Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti. BRONZ MADALYALAR Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ikilisi yarı finalde Almanya'dan Valentin Baus - Thomas Schmidberger ikilisi ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede milliler 3-2 yenilerek bronz madalya elde etti.

REKLAM ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ Milli sporcu Abdullah Öztürk, 4 paralimpik madalyasına ulaşan ilk sporcu oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da ayrıca takımlarda bronz madalya elde etmişti. Paris 2024'te çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazandı. Aynı zamanda Abdullah Öztürk, hem olimpik hem de paralimpik sporcular arasında 3 madalya sayısını geçen ilk isim de oldu. Para Tekvando'da ise Meryem Betül Çavdar, bronz madalya alarak ülkemizi gururlandırdı. Kadınlar K44 52 kiloda tatamiye çıkan Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi oldu. MADALYA SIRALAMASINDA 14. BASAMAKTAYIZ Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu. Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 36 altın, 28 gümüş, 13 bronz madalya olmak toplam 77 madalyayla ilk sırada bitirdi. Türkiye ise şu ana kadar para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti. Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında 14. sırada bulunuyor. PARALİMPİK SERÜVENİ 1992'DE BAŞLADI Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı. REKLAM Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 paralimpik sporcuyla oyunlarda yer aldı. İLK MADALYA 2004 ATİNA'DA Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk başarılarını 2004 Atina'da yaşadı. Para milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç, karışık 50 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya kazandı. Muharrem Korhan Yamaç, karışık 25 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde ise altın madalya kazanarak tarihe geçti.

SON 3 OYUNLARDA DA ALTIN MADALYA ALINDI Türkiye, son 3 paralimpik oyunlarda da altın madalya kazanmayı başardı. 2012 Londra ve 2016 Rio'da Nazmiye Muslu Muratlı, 2016 Rio ve 2020'de Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı dinletti. NAZMİYE MURATLI'DAN LONDRA'DA REKOR Milli sporculardan ilk rekor, Londra 2012'de geldi. Türkiye'nin 67 sporcuyla katıldığı Londra Paralimpik Oyunları'nda 150 ülkeden 4 bin 200 sporcu mücadele etti. Londra'da bedensel engelli milli sporcular halter, okçuluk, atıcılık, atletizm, masa tenisi, yüzme ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında görme engelli milli sporcular ise futsal 5-A-Side, atletizm, judo ve golbol branşlarında yarıştı. REKLAM Milli halterci Nazmiye Muratlı, oyunlarda dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanırken olimpiyatların kapanış töreninde de Türk bayrağını taşıdı. Türkiye, Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nı 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 43. sırada tamamladı.

SON 24 YILDA 94 KAT ARTIŞ Türkiye'nin engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı son 24 yılda 94 kat arttı. Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi. Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı. 15 BRANŞTA KATILIM Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek. Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı. REKLAM KADIN SPORCU SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti. Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek. İKİ BRANŞTA TAKIM KOTASI Türkiye, golbol ve futbol branşlarında "takım" olarak Paris 2024'te yer alacak. Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 kişi bulunacak. Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak. EN ÇOK BEDELSEL ENGELLİ SPORCULAR KOTA ALDI Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti. Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı. EN ÇOK KOTA ATLETİZMDE Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu. Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı. REKLAM Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı. MADALYALILAR YİNE PARİS'TE Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti. Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak. Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı. REKLAM KOTALAR Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular ve branşları şöyle: Branş Sporcu Disiplin-sıklet Kota alınan müsabaka Para atıcılık Aysel Özgan P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca Dünya Kupası Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar P4 Karışık 50 metre tabanca Dünya Şampiyonası Para atıcılık Cevat Karagöl P4 Karışık 50 metre tabanca Dünya Şampiyonası Para atıcılık Çağla Baş R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek Avrupa Şampiyonası Para atıcılık Erhan Coşkuner R3 Karışık 10 metre havalı tüfek Dünya Şampiyonası Para atıcılık Hakan Çevik R5 Karışık 10 metre havalı tüfek Dünya Kupası Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç P3 Karışık 25 metre tabanca Avrupa Şampiyonası Para atıcılık Murat Oğuz P1 10 metre havalı tabanca Bipartite kotası Görme engelliler futbol Erkek Milli Takımı (10 kişi) B1 Avrupa Şampiyonası Görme engelliler golbol Kadın Milli Takımı (6 kişi) Golbol IBSA Dünya Şampiyonası Para atletizm Muhammed Khalvandi Cirit atma F57 Dünya Şampiyonası Para atletizm Hamide Doğangün 800 metre T53 Dünya Şampiyonası Para atletizm Abdullah Ilgaz Yüksek atlama T47 Yüksek performans kotası Para atletizm Rabia Cirit Gülle atma F40 Yüksek performans kotası Görme engelliler atletizm Mikail Al 1500 metre T13 Dünya Şampiyonası Görme engelliler atletizm Oğuz Akbulut 400 metre T12 Dünya Şampiyonası Görme engelliler atletizm Serkan Yıldırım 100 metre T12 Dünya Şampiyonası Görme engelliler atletizm Serap Demirkapu Gülle atma F12 Yüksek performans kotası Görme engelliler atletizm Büşra Nur Tırıklı Disk atma F11 Yüksek performans kotası Özel sporcular atletizm Aysel Önder 400 metre T20 Dünya Şampiyonası Özel sporcular atletizm Fatma Damla Altın Uzun atlama T20 Yüksek performans kotası Özel sporcular atletizm Esra Bayrak Uzun atlama T20 Yüksek performans kotası Özel sporcular atletizm Reyhan Taşdelen Uzun atlama T20 Yüksek performans kotası Özel sporcular atletizm Ebrar Keskin Gülle atma F20 Yüksek performans kotası Özel sporcular atletizm Muhammet Atıcı Gülle atma F20 Yüksek performans kotası Özel sporcular atletizm Eda Yıldırım Gülle atma F20 Bipartite kotası Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Erkekler W1 Dünya Şampiyonası Para okçuluk Yağmur Şengül Kadınlar klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Yavuz Papağan Erkekler klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Sadık Savaş Erkekler klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Öznur Cüre Kadınlar makaralı yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Sevgi Yorulmaz Kadınlar makaralı yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Merve Nur Eroğlu Kadınlar klasik yay Dünya Şampiyonası Para okçuluk Yiğit Caner Aydın Erkekler W1 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri Para okçuluk Nil Mısır Kadınlar W1 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri Özel sporcular masa tenisi Ebru Acer Kadınlar Sınıf 11 Virtus Global Oyunları Para masa tenisi Kübra Korkut Kadınlar Sınıf 7 Avrupa Şampiyonası Para masa tenisi Abdullah Öztürk Erkekler Sınıf 4 Avrupa Şampiyonası Para masa tenisi Nesim Turan Erkekler Sınıf 4 Dünya sıralaması Para masa tenisi Ali Öztürk Erkekler Sınıf 5 Dünya sıralaması Para masa tenisi Neslihan Kavas Kadınlar Sınıf 9 Dünya sıralaması Para masa tenisi Merve Cansu Demir Kadınlar Sınıf 10 Dünya sıralaması Para masa tenisi Hatice Duman Kadınlar Sınıf 3 Biparitte kotası Para tekvando Mahmut Bozteke K44 63 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Alican Özcan K44 58 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Fatih Çelik K44 70kilo Dünya sıralaması Para tekvando Mehmet Sami Saraç K44 +80 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Meryem Betül Çavdar K44 52 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Gamze Gürdal K44 57 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Seçil Er K44 65 kilo Dünya sıralaması Para tekvando Nurcihan Ekinci K44 47 kilo Dünya sıralaması Para yüzme Sevilay Öztürk Kadınlar S5 Ülke kotası Para yüzme Sümeyye Boyacı Kadınlar S5 Ülke kotası Para yüzme Umut Ünlü Erkekler S3/SM3 Ülke kotası Para yüzme Turgut Aslan Yaraman Erkekler S7/SM7 Ülke kotası Para yüzme Elif İldem Kadınlar S1 Biparitte kotası Para yüzme Meryem Nur Tunuğ Kadınlar S5 Biparitte kotası Para badminton Halime Yıldız SL3 Dünya sıralaması Para badminton Emine Seçkin WH2 Dünya sıralaması Tekerlekli sandalye eskrim Hakan Akkaya Epe A 7 Flöre A Dünya sıralaması Tekerlekli sandalye tenis Ahmet Kaplan Quad Dünya sıralaması Tekerlekli sandalye tenis Uğur Altınel Quad Bipartite kotası Para halter Besra Duman 55 kilo Dünya sıralaması Para halter Nazmiye Muratlı 45 / 50 kilo Dünya sıralaması Para halter Abdullah Kayapınar 49 kilo Dünya sıralaması Para halter Uğur Yumuk 72 kilo Dünya sıralaması Para halter Sibel Çam 73 kilo Dünya sıralaması Para kürek Yiğit Dorukhan Bozkurt Karışık iki çifte Kota turnuvası Para kürek Nurşen Şen Karışık iki çifte Kota turnuvası Para triatlon Uğurcan Özer PTS5 Dünya sıralaması Para judo Yasin Çimciler J1 90 kilo Dünya sıralaması Para judo Onur Taştan +J1 90 kilo Dünya sıralaması Para judo İbrahim Bölükbaşı J2 73 kilo Dünya sıralaması Para judo Ecem Taşın Çavdar J1 48 kilo Dünya sıralaması Para judo Merve Uslu Hajabipour J1 70 kilo Dünya sıralaması Para judo Nazan Akın Güneş J1 + 70 kilo Dünya sıralaması Para judo Cahide Eke J2 48 kilo Dünya sıralaması Para judo Gökçe Yavuz J1 73 kilo Dünya sıralaması Para judo Recep Çiftçi J2 73 kilo Dünya sıralaması Para judo Döndü Yeşilyurt J2 57 kilo Dünya sıralaması MADALYA GEÇMİŞİ Türkiye'nin daha önce paralimpik oyunlarda kazandığı madalyalar şöyle: Organizasyon Branş İsim Madalya 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Altın 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Bronz 2008 Pekin Para okçuluk Gizem Girişmen Altın 2008 Pekin Para masa tenisi Neslihan Kavas Bronz 2012 Londra Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın 2012 Londra Para halter Çiğdem Dede Gümüş 2012 Londra Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Gümüş 2012 Londra Para judo Nazan Akın Güneş Gümüş 2012 Londra Para masa tenisi Neslihan Kavas Gümüş 2012 Londra Para masa tenisi Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım) Gümüş 2012 Londra Para okçuluk Doğan Hancı Bronz 2012 Londra Golbol Golbol Erkek Milli Takımı Bronz 2012 Londra Para judo Duygu Çete Bronz 2012 Londra Para halter Özlem Becerikli Bronz 2016 Rio Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın 2016 Rio Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın 2016 Rio Para masa tenisi Kübra Korkut Gümüş 2016 Rio Para judo Ecem Taşın Bronz 2016 Rio Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Bronz 2016 Rio Para judo Mesme Taşbağ Bronz 2016 Rio Para atletizm Semih Deniz Bronz 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan-Ali Öztürk (Erkekler takım) Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın 2020 Tokyo Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın 2020 Tokyo Para okçuluk Öznur Cüre-Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım) Gümüş 2020 Tokyo Para okçuluk Nihat Türkmenoğlu Gümüş 2020 Tokyo Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Gümüş 2020 Tokyo Para tekvando Meryem Betül Çavdar Gümüş 2020 Tokyo Para masa tenisi Nesim Turan Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Ali Öztürk Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Kübra Korkut Bronz 2020 Tokyo Para judo Recep Çiftçi Bronz 2020 Tokyo Para judo Zeynep Çelik Bronz 2020 Tokyo Para halter Besra Duman Bronz 2020 Tokyo Para tekvando Mahmut Bozteke Bronz 2020 Tokyo Para yüzme Sevilay Öztürk Bronz 2020 Tokyo Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Bronz