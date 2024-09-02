Victor Osimhen transferini bitiren Galatasaray'da flaş bir de ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için A Milli Takım kampından ayrılarak Lizbon'a doğru yola çıktı.

12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Kerem Aktürkoğlu transferinin mali detayları da ortaya çıktı. Benfica ve Galatasaray, 12 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında her konuda anlaşmaya vardı.

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Portekiz'de transfer dönemi bu gece sona ereceği için Benfica, Kerem transferini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.