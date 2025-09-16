Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu: Pes etmeyeceğiz, daha çok çalışacağız! - Gençlerbirliği Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: Pes etmeyeceğiz, daha çok çalışacağız!

        Trendyol Süper Lig'inin 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 00:29 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pes etmeyeceğiz, daha çok çalışacağız!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün berabere kalsalar da üzülecekleri bir maç olduğunu ifade eden Eroğlu, oyuncuların maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

        Derslerine iyi çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Baskıları kırarak rakibin geri koşmasını sağladık ve topun bizde kalmasını sağladık. Sadece pozisyon anlamında belki çok daha üretken olabilirdik. Bu da normal. Yeni aramıza katılan oyuncularımız var. Bahane anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında söylüyorum. Ön taraf ilk defa bugün birlikte oynadı. Orta sahada değişen oyuncularımız var, yetiştiremediğimiz transferler var. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı." diye konuştu.

        "Maçın son dakikasında penaltı golünü atsak en azından berabere bitecekti." ifadesini kullanan Eroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

        "Gaziantep maçında son dakika yaptırdığımız penaltıyla kaybetmiştik. Bugün de penaltı atamadan kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu. Karşımıza geçen seneden kadrosu olan hem kadro genişliği hem derinliği olan bir takım vardı. Biz de gerçekten bugün iyi oyun ortaya koyduk ama futbol maalesef skor oyunu. Skor alman gerekiyor. En azından kaybetmemen gerekiyor. Biz de milli arada aslında iyi çalıştık dersimize ama sonuca yansıtamadık. Bugünden dersler çıkaracağız. Futbol anlar oyunu. 90'ıncı dakikada maçı kaybediyorsun. Biz kaybettik, üzgünüz. Hemen toparlanmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz ve daha çok çalışacağız ve çok başarılı olacağız. Takıma katılacak arkadaşlarla artık skorlar almaya başlayacağız."

        Rizespor uzatmalarda güldü!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa