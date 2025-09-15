Çaykur Rizespor: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 90+3'te attığı golle 1-0 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3'te Emrecan Bulut kaydetti. Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltıdan yaralanamadı.
Bu sonucun ardından Ç. Rizespor 4 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 5 maçtır puanla tanışamadı.
Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.